陸電動車產業大缺人 比亞迪多地「萬人招聘」

大陸電動車品牌比亞迪日前公告，在深汕比亞迪汽車工業園招募萬名一線工人，包括5,000名操作員和5,000名技術員，月綜合收入人民幣5,000元至10,000元，初中學歷以上即可應徵，比亞迪西安基地也正招聘萬名操作工和技術工，月綜合收入5,000元至8,000元。

根據第一財經報導，深汕比亞迪汽車工業園一期可提供1.8萬個職缺，二期可提供3.6萬個職缺。目前廠區已有超過2萬名員工，預計後期職缺需求將達5萬多人。每天都不停地有新員工入職，老員工也成為這次招募管道之一。有求職者已經是第二次進入比亞迪，中間離職一段時間，最近又被班長叫回來。

從數字上來看，2024年前7個月，比亞迪累計銷量達195.54萬輛，年增28.83%。而深汕比亞迪汽車工業園二期每天生產750輛汽車，涉及沖壓、焊接、塗裝、裝配等多個工藝，催生龐大職缺需求。

證券時報指出，大陸新能源汽車產業普遍存在人才缺口。大陸工信部發布的數據預計，到2025年，節能與新能源汽車產業人才缺口將達103萬人。具基本技能的工人和技工需求量最大，在產業招募職位數佔比達23%；銷售與服務也誕生大量人才需求，佔比達13.6%；排名第三的汽車電子工程師崗位佔8.3%。

北京社會科學院副研究員王鵬王鵬表示，新能源車產業缺人才有四大原因，一是新能源車技術更新換代迅速，現有人才技能難跟上市場變化；二是新能源車產業涉及電池、電機、電控、智慧化、網聯化等，需要跨領域的人才；三是目前高中和職業教育機構的人才培養尚不能滿足市場需求；而隨著新能源汽車市場的不斷擴大，企業間搶人競爭也日益激烈。