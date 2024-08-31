陸推各領域「以舊換新」政策 韓報告：有望助南韓設備商出口

大陸政府近期大力推動各領域「以舊換新」政策，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）29日發布的一份報告顯示，該政策有望給南韓設備企業帶來出口機遇。

韓聯社引述該報告指出，大陸在內需低迷、生產增速放緩、投資減少的情況下，政府正在推進更換大規模老舊設備和消費品的「以舊換新」政策。考慮到汽車和家電等大陸國產消費品的本土市佔率較高，選擇以進口品取代消費品的需求可能有限。

但設備市場可能有韓企的立足空間，若積極挖掘中國市場對高品質進口設備的需求，韓企有望獲得進軍全新市場。由於中國產高規格產品，以及高新技術相關材料、零部件和裝備的技術含量提升，中國市場對進口產品的價格、品質和技術的要求進一步嚴格。

KOTRA指出，韓企需要提供中企無法提出的解決方案，或在價格和品質、維修等方面佔據優勢。

韓聯社此前報導，中美兩國是南韓的兩大貿易對象國，中國長期保持南韓最大出口對象國地位，今年前7個月，南韓對陸出口額為748億美元。據分析，隨著中國產業迅速發展，製造業競爭力大幅提升，生產資料自給率也大幅提高。南韓對陸出口萎縮，很大程度是受這種產業結構變化的影響。但半導體等IT品目對陸出口增勢顯著，強力帶動整體出口增長。