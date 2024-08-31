與美爭奪越南稀土開採與提煉？陸稀土集團拜會越南國資委主席

據中國稀土集團官微，中國稀土集團董事長敖宏27日拜會越南企業國有資本管理委員會主席阮皇英，雙方就深化稀土產業政策、產業務實合作進行交流。

根據美國USGS於2021年1月發布的稀土儲量數據，全球稀土儲量為1.2億噸。其中，中國稀土儲量佔了4,400萬噸，位居全球首位。越南稀土儲量為2,200萬噸，約佔全球的18.98%，居世界第二位。中越如在稀土開採與冶煉上深化合作，可能進一步提升中國大陸在全球稀土供應上的絕對地位與話語權。

去年8月，越南總理范明政簽署了第866／QD-TTg號決定，批准了越南2021年至2030年的礦產勘探、開採、加工和使用計畫。根據該計畫，越南將在2030年前完成位於北部地區萊州省的兩個特許稀土礦的勘探工作，並在萊洲、老街和嚴白省開發新的稀土礦，目的是到2030年將越南的稀土開採量增加到每年200萬噸。

而計劃批准後不久，美國總統拜登就在9月訪問河內，並與越南簽署了半導體和稀土協議。三個月後的12月，大陸國家主席習近平也對越南進行訪問，與越共中央總書記阮富仲舉行會談，這次訪問中，中越簽署了36項合作協議，涵蓋「一帶一路」倡議、發展合作、數位經濟、綠色發展、交通運輸、檢驗檢疫、國防執法、海洋合作等領域。但越南媒體當時報導稱，北京和河內未能就金屬和稀土開採等其他九個問題達成協議。

敖宏此次長天期的訪越行程，顯然是中國與美國爭奪與越南在稀土開採與冶煉上的一次重要舉措。據該微信號消息，敖宏於會中介紹中國稀土集團整合組建和改革發展情況，通報2023年3月兩國國資委部長級對話會暨中越國企改革發展研討會以來，中國稀土集團與越煤集團合作交流和達成的合作原則共識情況。他表示，中國稀土集團在稀土資源勘探開發、冶煉和下游應用等領域具有世界領先的技術和產業優勢，將持續深化推動稀土產業務實合作，互利共贏助力越南稀土產業高質量發展。

阮皇英表示，對中國稀土集團赴越推動稀土產業合作發展表示高度肯定和支持。越南具有較好的稀土資源稟賦，稀土產業在新能源汽車、半導體及電子消費等領域應用廣泛，對越南是戰略新興產業。

阮皇英表示，中國是世界稀土產業強國，有完整的產業政策、研發體系和先進的技術、人才隊伍，希望發揮雙方互補優勢，通過兩國國資央企深化產業合作，按照范明政總理批准稀土產業發展規劃，推動稀土高品質永續發展。越南國資委將一如既往地支持中國稀土集團在越南的發展，希望中國稀土集團與越煤集團能夠在中越兩國法規框架下，加快合作項目落實落地。

中國稀土集團代表團與越煤集團、礦業總公司和東堡礦8月27-30日進行多輪工作交流和會商。敖宏一行與越煤集團董事長吳皇銀等高管團隊進行工作會商，雙方達成進一步深化合作共識，確定了工作組。雙方工作組進行工作對接會商，併到礦山現場進行工作交流，探討合作原則、路徑和高質量開發的規劃。另拜訪越南地質調查局，就展開資源勘查勘探和綠色開發進行交流。