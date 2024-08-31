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加大舊換新力度！陸商務部三方面擴大汽車消費
大陸未來仍將加大國內汽車以舊換新力度。大陸商務部消費促進司一級巡視員耿洪洲31日參加2024泰達汽車論壇時表示，全國汽車以舊換新平台最新數據顯示，今年1月到7月，大陸全國報廢汽車回收351萬輛，年增37.4%，未來將從三個方面進一步擴大汽車消費。
一是實施好以舊換新政策，及時發現和解決以舊換新工作中存在的堵點問題，提前謀劃明年接續政策。
二是落實好二手車銷售便利化措施，破除二手車流通堵點，支持二手車資訊查詢平台建設應用，支持新能源賽用車、動力電池評估平台研究與推廣應用，促進二手車放心交易。
三是持續推動汽車後市場高品質發展。在房車營地、賽車場等項目建設方面，加強汽車文化人才的培育培養，推動汽車改裝市場的規範化發展，提升汽車改裝企業的技術水平和管理能力。
根據全國汽車以舊換新平台最新數據顯示，截止31日上午10點，已經收到汽車報廢更新補貼申請超過80萬份。1月到7月大陸全國報廢汽車回收351萬輛，年增37.4%，特別是政策實施以後，增速在加快，5、6、7月分別增長55.6%、72.9%和93.7%。
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