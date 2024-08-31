中俄貿易收受貨款倍受阻礙 小型企業首當其衝

路透報導，自從西方威脅對與俄羅斯進行交易的中國銀行實施二級制裁以來，中國銀行業加強合規審查，而俄羅斯企業和官員近幾個月來也不斷提到交易被延遲的情況，該問題在8月進一步惡化。

根據俄羅斯媒體此前報導，中國國有銀行中的中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行，今年以来已經停止接受俄羅斯受西方制裁的信貸機構的付款。中國國有銀行「大規模」暫停與俄羅斯的交易，導致價值數十億元人民幣的付款被擱置。

一些俄羅斯公司與中國貿易夥伴的付款正面臨日益嚴重的延遲和成本上升，導致價值數百億元人民幣的交易陷入困境。俄羅斯一家主要電子商務平台人士透露，自美國財政部6月威脅對與俄羅斯有業務往來的中國和其他國家銀行實施二級制裁以來，中國的銀行開始對交易採取極為嚴格的立場。

該平台銷售各種從中國進口的消費品，但當時所有對中國的跨境支付都停止了，他們為此花費三週找到方法，其中一種是購買黃金後運到香港，在當地出售後將現金存入香港銀行帳戶，但這段時間內的貿易量急劇下降。

另有消息人士指出，一些俄羅斯企業正通過第三國的中介鏈來處理交易，以繞過中國銀行的合規檢查，但這些舉措導致交易處理成本上升至付款金額的6%，許多小公司根本難以負擔這些額外的成本。

不過，一位銀行業消息人士透露，俄羅斯高層並未對與中國的交易問題表示嚴重關切。俄羅斯大宗商品出口商和中國重要技術出口商等大公司的雙邊貿易依然順利運作，俄羅斯出口商在收取中國進口的石油或穀物等商品的貨款方面沒有遇到困難，但從事消費品貿易的小型企業則面臨困難。

根據中國官方統計數據，由於支付問題，2024年1月至7月，俄羅斯從中國的進口額下降超過1%至620億美元。不過自從俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）5月前往中國大陸進行國事訪問以後，一些沒有全球業務的中國本地銀行已開始處理雙邊支付事務。這些銀行並未受到西方制裁的直接影響。