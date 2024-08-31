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阿里巴巴完成整改 學者：官方支持平台經濟訊號

中央社／ 台北31日電
圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。中新社
圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。中新社

中國市場監管總局昨天公布，被指有壟斷行為而被重罰的阿里巴巴集團完成3年整改。中國學者稱，這可視為監管部門釋放支持鼓勵平台經濟發展的積極訊號，未來政策可能會更加注重平衡創新與監管的關係。

2020年中國市場監管總局依據反壟斷法對阿里巴巴集團在中國境內網路零售平台市場濫用支配地位行為立案調查，其後指阿里巴巴濫用市場支配地位，對平台內商家提出「二選一」要求，即禁止商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動。

2021年4月，阿里巴巴被重罰逾人民幣182.28億元（約新台幣820.3億元），並須展開為期3年的自查整改。

中國市監局30日公布，阿里巴巴集團完成3年整改。

澎湃新聞報導，北京市社會科學院副研究員王鵬表示，這可視為監管部門在釋放支持鼓勵平台經濟發展的積極訊號，監管部門維護市場公平競爭秩序的同時，也注重引導和支持平台經濟在規範中健康發展。

他指，前幾年關於平台經濟反壟斷的緊張氛圍，主要是為了糾正市場的不正當競爭行為，隨著整改工作成效顯現，監管部門對平台經濟發展趨於理性和支持。

王鵬又表示，未來政策走向可能會更加注重平衡創新與監管的關係，既鼓勵平台企業發揮技術創新優勢，又會加大監管力度。

北京清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭表示，官方對平台經濟發展與監管並重的政策沒有變，而且希望做到常態化監管。

阿里巴巴除了因被指有反壟斷行為而被重罰，其創辦人馬雲批評中國金融監管體制後，旗下螞蟻科技集團上市喊卡，外界視為中國官方整頓科技企業的手段。

北京 經濟發展 阿里巴巴集團

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