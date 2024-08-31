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iPhone 16 上市前夕 陸供應鍊衝刺趕工

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
富士康鄭州科技園區裡工人工作情況。（中新社）
富士康鄭州科技園區裡工人工作情況。（中新社）

隨著iPhone 16即將於台灣時間9月10日凌晨正式曝光，鄭州富士康今年的招募旺季也進入倒數計時，8月底，果鏈公司正在日以繼夜地趕工。

根據時代周報報導，在鄭州富士康工作超過10年的生產線管理者表示，最近最直觀的感受就是「缺人、大量缺人」。今年鄭州富士康招募公眾號發布公告顯示，31日是最後一天高價招工，今年返費工做滿3個月最多能拿人民幣2.25萬元，對比去年同一時候發布的招工公告，最高可拿約2.13萬元。（返費是指中介將原本屬於自己的報酬分出一部分）

時代周報記者注意到，鄭州富士康的招募工資從6月底開始節節攀升。6月27日，最高返費僅為5,000元，6月30日就漲到6,000元，7月中上旬返費在7,000元到7,500元間波動，8月底最高返費漲到8,000元，時薪也隨之發生浮動。

招聘中介也趁著最後幾天再招一批工人進廠。部分中介表示，返費一度高達8,500元到9,000元，部分還承諾可以安排條件好的住宿和相對輕鬆的職缺。還有招聘中介喊出口號：「最後一周高價，臨時工27元／小時，派遣工返費8500！」

「缺人、累、加班」是工廠員工們提到最多的關鍵字。有富士康員工表示每天平均要加班兩小時，另一個員工所在的生產線有28人，每天要做6,000個零部件，他每天6點半起床，晚上8點半、9點才能到家。

不只是富士康，多家蘋果供應商一線員工表示，今年工廠整體招工人數超過去年，有內部人士表示，雖然受就業大環境影響，今年工價稍低於去年，但整體招募需求比去年高，進廠的人更多。

iPhone

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