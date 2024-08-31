陸8月製造業PMI下降0.3個百分點 但高技術製造業重回擴張區間

大陸國家統計局31日發布數據顯示，8月受高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響，製造業採購經理指數（PMI）為49.1%，月減0.3個百分點，景氣小幅回落。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，從行業看，食品及酒飲料精製茶、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業的產需增長較快；化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、專用設備等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月低於臨界點，供需兩端偏弱。

趙慶河指出，大陸高技術製造業和裝備製造業重回擴張區間，PMI分別為51.7%和51.2%，較上月提高2.3和1.7個百分點；消費品行業PMI為位於臨界點的50.0%；高耗能行業PMI為46.4%，月減2.2個百分點，其景氣水平偏弱且降幅較大，是8月製造業PMI回落的主要原因之一。

此外，受需求不足以及原油、煤炭、鐵礦石等大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別下降6.7和4.3個百分點。石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業的主要原材料購進價格指數和出廠價格指數回落幅度較大，相關行業市場價格總體水平下降。

另外據大陸統計局分析，非製造業商務活動指數為50.3%，月增0.1個百分點；綜合PMI產出指數為50.1%，比上月略降0.1個百分點，顯示經濟景氣水平總體保持穩定。

從行業看，暑期消費帶動作用顯著，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於55.0%以上，業務總量保持較快增長；資本市場服務、房地產、居民服務等行業商務活動指數繼續位於收縮區間，市場活躍度偏弱。建築業商務活動指數保持擴張。建築業商務活動指數為50.6%，月減0.6個百分點，受高溫多雨天氣等不利因素影響，建築業生產施工擴張放緩。