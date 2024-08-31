陸國有六大行上半年業績出爐 五家淨利潤營收下降

大陸國有六大銀行30日晚間交齊2024年上半年成績單，其中5家銀行出現淨利潤和營業收入同比下降。今年前6個月，六大行合計實現淨利潤人民幣6,833.88億元，低於去年同期6900.2億元，此外，不良貸款餘額繼續集體走高，受貸款市場報價利率（LPR）下調、存量房貸利率調整等因素，六大行淨息差持續承壓。

大陸國有六大銀行分別是工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行。

澎湃新聞報導，農業銀行是今年上半年唯一淨利潤和營業收入增長的國有大行。農業銀行行長王志恆在發布會上表示，在宏觀政策引導下，政策利率和LPR都在下調，市場利率的中樞整體是下行的。銀行業繼續合理讓利市場經濟，淨息差整體收窄，但是較一季度已經在企穩回升。

房地產業貸款方面，隨著國有六大行在今年上半年增加投放，6月末按行業劃分的房地產業不良貸款率均未出現回升，其中農行與去年末持平，工行、建行、中行、郵儲銀行和交通銀行均出現回落。

談及房地產業不良率下降，工商銀行副行長王景武在業績會上表示，該行在落實房地產融資協調機制的同時，把好資產選擇關，構建分散多元均衡的房地產投融資結構，加大風險房企和項目的處置出清力度，提高撥備提取比例。