出口商拋匯效應 人民幣看升 向7.0靠攏

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
人民幣近期大幅走升。 （路透）
人民幣近期大幅走升。 （路透）

人民幣近期大幅走升，有分析指出，大陸出口商當前手中至少持有超過5,000億美元外匯，如果這些企業開始拋匯，把手中持有的美元換成人民幣，可能會給已經走升的人民幣帶來更大提振，推升人民幣匯率逐漸向「7」靠攏。

在岸人民幣昨（30）日下午盤收報7.0881，較前一交易日走升221點或0.31％，整周走升487點或0.69％，升至去（2023）年7月以來最高水準。8月以來，在岸價升值超1,500點，升幅逾2％。同期間，美元指數從104跌到101附近。

然而，近兩日人民幣升破7.1關口的同時，美元指數並未走弱。分析指出，人民幣已從日前「被動升值」轉為「主動升值」的態勢。路透引述知情人士指出，大陸主要國有銀行昨日於在岸外匯市場買入美元，以減緩人民幣升值。

此前，有市場報導指，北京當局正致力確保人民幣匯價不會突然飆升，以免擾亂脆弱的國內金融市場，並損害出口商。

中金公司認為，出口商結匯需求的釋放和近期海外美元偏弱的表現，是人民幣匯率顯著升值的兩個重要原因。

人民幣 外匯 指數

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