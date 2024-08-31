聽新聞
test
0:00 / 0:00

騰訊、網易縮減投資日本遊戲

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
在多年未產出熱門遊戲後，騰訊和網易近期正在縮減對日本遊戲市場的投資。 （路透）
在多年未產出熱門遊戲後，騰訊和網易近期正在縮減對日本遊戲市場的投資。 （路透）

在多年未產出熱門遊戲後，騰訊和網易近期正在縮減對日本遊戲市場的投資。這一決策的背後，是多年投入並未帶來預期中熱門遊戲的現實考量，同時大陸遊戲市場的復甦，也促使這兩家公司重新考慮海外戰略。

彭博報導，網易已經決定關閉位於東京澀谷的櫻花工作室，並已幾乎裁掉了該工作室的所有員工。

櫻花工作室曾於2020年盛大開業，吸引了卡普空（Capcom）、萬代南夢宮（Bandai Namco）等知名遊戲公司的資深人才，目前僅剩的少數員工將負責完成最後幾款遊戲的開發，之後工作室將正式關閉。與此同時，騰訊也重新考慮在日本投資的速度和規模，知情人士稱，該公司已撤回對幾款新遊戲的投資承諾。

日本是全球第三大遊戲市場，自2020年以來，大陸這兩大遊戲出版商試圖透過在日本進行一系列賭注，逃離大陸市場的停滯，並希望孵化出新的娛樂巨作，然後帶回境內，但成果的不佳，最終恐以縮減投資與裁員收場。

消息人士指出，騰訊對日本開發商感到沮喪，因為彼此的野心不匹配。日本本土創作者擅長規模較小、風險較低的項目，但騰訊希望尋找足以全球推廣的支柱系列。消息人士透露，自去年年底以來，騰訊在提供資金時設立了更高的目標和期望。

伯恩斯坦分析師 Robin Zhu 表示，現在可能正好是騰訊和網易重新審視投資回報的時機。因為新冠疫情之後，全球電玩產業都面臨緊縮，許多大型開發商都在裁員及縮減支出。Robin Zhu補充說，「日本開發商對於智慧財產權（IP） 的嚴格控制，有時是摩擦的來源。」

Robin Zhu指出，騰訊和網易仍持續與日本的知名公司如卡普空、萬代南夢宮保持密切合作，且兩家公司都沒有計劃全面撤出日本市場。遊戲的成功往往難以預測，需要對開發進行長期承諾，這是娛樂產業普遍存在的問題。

日本 櫻花

延伸閱讀

成語蕎曝訂房經驗怒：不會再用這平台！ 再批「專業度0」很會踢皮球

釣魚台到底是誰的？金城武答案曝光 認對身分認同相當矛盾

赴日騎單車須留意 11月起酒駕及使用手機將開罰

珊珊颱風襲日釀百人死傷 工廠、超商及外食等業者自主停工停業

相關新聞

陸救房市 擬加速下調房貸利率 允許民眾與銀行重新協商

外電報導大陸考慮加速下調民眾的房貸利率，允許規模高達人民幣38兆元（新台幣171兆元）的存量房貸（銀行已經發放的房貸）尋...

出口商拋匯效應 人民幣看升 向7.0靠攏

人民幣近期大幅走升，有分析指出，大陸出口商當前手中至少持有超過5,000億美元外匯，如果這些企業開始拋匯，把手中持有的美...

騰訊、網易縮減投資日本遊戲

在多年未產出熱門遊戲後，騰訊和網易近期正在縮減對日本遊戲市場的投資。這一決策的背後，是多年投入並未帶來預期中熱門遊戲的現...

大陸一線城貸款 看到2字頭

自從貸款市場報價利率（LPR）年內第二次調降後，大陸個人住房商業貸款利率持續下降，不少城市部分銀行從「3字頭」步入「2字...

兩岸人物／馮驥點子多 掀「悟空」旋風

大陸首個國產3A（高成本、高品質、高行銷）遊戲《黑神話：悟空》上線便掀起網路狂潮，這也讓主創團隊遊戲科學CEO馮驥成為鎂...

兩岸人物／立泰總座 落實China+1模式

從事禮品、紀念品生產的立泰塑膠五金製品總經理、前惠州台協會長呂正一認為，不論美國總統大選結果如何，未來中美關係不能樂觀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。