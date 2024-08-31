騰訊、網易縮減投資日本遊戲

在多年未產出熱門遊戲後，騰訊和網易近期正在縮減對日本遊戲市場的投資。這一決策的背後，是多年投入並未帶來預期中熱門遊戲的現實考量，同時大陸遊戲市場的復甦，也促使這兩家公司重新考慮海外戰略。

彭博報導，網易已經決定關閉位於東京澀谷的櫻花工作室，並已幾乎裁掉了該工作室的所有員工。

櫻花工作室曾於2020年盛大開業，吸引了卡普空（Capcom）、萬代南夢宮（Bandai Namco）等知名遊戲公司的資深人才，目前僅剩的少數員工將負責完成最後幾款遊戲的開發，之後工作室將正式關閉。與此同時，騰訊也重新考慮在日本投資的速度和規模，知情人士稱，該公司已撤回對幾款新遊戲的投資承諾。

日本是全球第三大遊戲市場，自2020年以來，大陸這兩大遊戲出版商試圖透過在日本進行一系列賭注，逃離大陸市場的停滯，並希望孵化出新的娛樂巨作，然後帶回境內，但成果的不佳，最終恐以縮減投資與裁員收場。

消息人士指出，騰訊對日本開發商感到沮喪，因為彼此的野心不匹配。日本本土創作者擅長規模較小、風險較低的項目，但騰訊希望尋找足以全球推廣的支柱系列。消息人士透露，自去年年底以來，騰訊在提供資金時設立了更高的目標和期望。

伯恩斯坦分析師 Robin Zhu 表示，現在可能正好是騰訊和網易重新審視投資回報的時機。因為新冠疫情之後，全球電玩產業都面臨緊縮，許多大型開發商都在裁員及縮減支出。Robin Zhu補充說，「日本開發商對於智慧財產權（IP） 的嚴格控制，有時是摩擦的來源。」

Robin Zhu指出，騰訊和網易仍持續與日本的知名公司如卡普空、萬代南夢宮保持密切合作，且兩家公司都沒有計劃全面撤出日本市場。遊戲的成功往往難以預測，需要對開發進行長期承諾，這是娛樂產業普遍存在的問題。