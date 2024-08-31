大陸一線城貸款 看到2字頭

自從貸款市場報價利率（LPR）年內第二次調降後，大陸個人住房商業貸款利率持續下降，不少城市部分銀行從「3字頭」步入「2字頭」。目前一線城市中，廣州首套房貸利率最低已經可以做到2.89%，該利率水準已經與公積金貸款利率的2.85%相差無幾。

金融界報導，中原地產首席分析師張大偉分析，當前大陸多數城市的首套房貸利率已降至2.9%到3.4%區間，一線城市中，北京、上海的5年期以上房貸利率最高為3.4%，而廣州則低至2.9%。二線城市普遍維持在3.1%左右，南京更是低至2.95%。

中原地產研究院數據顯示，2024年8月全大陸首套房平均利率已跌至3.25%左右，二套房貸款平均利率則為3.6%。

尤為值得關注的是，隨著新增房貸利率的持續走低，存量房貸利率與新增房貸利率之間的利差不斷擴大，這促使多地開始呼籲並實踐降低存量貸款利率。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，房貸利率仍有繼續下降的趨勢和空間，至少要降到與無風險利率齊平，大概在2.5%左右，居民才有意願貸款買房。如果比無風險利率還要高，貸款買一個價格不穩定甚至下跌的資產，在購房者看來是不划算的。

目前，吉林、河南、湖南、河北、山東、安徽、四川等省超過30個城市已執行或優化「商轉公」（商業性住房貸款轉住房公積金貸款）政策，透過降低貸款門檻和提取條件，減輕購房者負擔。然而，一線城市中僅有深圳展開「商轉公」業務，北上廣等一線大城市是否會跟進尚待觀察。