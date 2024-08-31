陸救房市 擬加速下調房貸利率 允許民眾與銀行重新協商

外電報導大陸考慮加速下調民眾的房貸利率，允許規模高達人民幣38兆元（新台幣171兆元）的存量房貸（銀行已經發放的房貸）尋求轉按揭（轉貸），以降低居民債務負擔、提振消費。

受消息影響，昨（30）日地產股盤中持續爆發，萬科A、新城控股、中交地產、濱江集團、世聯行等十多檔地產股一度漲停，保利發展、招商蛇口雙雙漲超9%。

彭博報導，方案內容為存量貸款客戶可以與銀行重新協商房貸利率，不用等1月（通常的利率調整時間）；此外，貸款客戶可以將現有貸款直接轉入其他銀行，並按照最新利率簽訂合約，即轉貸操作。如果方案獲得批准，房貸負擔的減輕速度可能會超過預期。

大陸傳加快下調房貸利率概況

中國人民銀行（大陸央行）2023年就表態鼓勵商業銀行降低現有房貸利率，一些大型銀行也作出回應，罕見地調降現有首購房貸的利率。在此基礎上，監管單位正擴大力道減輕民眾房貸負擔。但知情人士表示，目前還不清楚新政策是否將適用於所有住宅。

分析指出，雖然較低的抵押貸款利率將損害國有銀行的獲利能力，但北京當局正面臨著新的壓力，需要阻止由疲弱的房地產市場引發的經濟放緩。

銀河國際證券香港中國房地產研究主管鄭國強表示，如果實施，此舉將發出一個信號，即中央政府正在加大力度支持整體經濟、保護家庭財富和刺激消費，這也將間接幫助房地產行業。