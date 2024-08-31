兩岸人物／馮驥點子多 掀「悟空」旋風

大陸首個國產3A（高成本、高品質、高行銷）遊戲《黑神話：悟空》上線便掀起網路狂潮，這也讓主創團隊遊戲科學CEO馮驥成為鎂光燈焦點。本身就愛玩遊戲的馮驥認為遊戲應該「創造有趣的東西」，抱持做出好東西的使命感，加上長期對於遊戲初衷的琢磨造就了《黑神話》旋風。

馮驥2004年畢業於華中科技大學生物醫學工程專業。作為擁有生物學科背景的馮驥其實在職涯發展有很多機會跟前途，但他毅然決然踏上遊戲這條路。

馮驥小檔案

原因來自於他對於網路遊戲的熱愛，馮驥是標準的電動少年，他跟上美國遊戲發行商暴雪娛樂旗下《魔獸世界》在2005年進入中國市場的熱潮，為了玩遊戲，他放棄考研，長期泡在網吧，曾落魄到向同學借錢維生。後來進入遊戲公司擔任遊戲策劃，自此開啟遊戲開發旅程，其在網路名為「yocar」（尤卡，又被稱為卡總）。

當時大陸主要的網遊公司如盛大、網易，已經陸續推出《夢幻西游》、《大話西游》、《彩虹島》等多款熱門網路遊戲，仍採用傳統的付費下載或包月收費模式。當時巨人集團CEO史玉柱在其遊戲《征途》中發明道具收費，讓玩家購買道具來加強角色。

但馮驥對買道具模式十分反感，認為資本異化網絡遊戲的製作初衷，遊戲製作主要任務被要求圍繞 「持續盈利」和「讓用戶在裡面呆上成百上千個小時」。在這樣的狀態下，遊戲被殺死了。他認為遊戲應該是創造有趣的東西。

馮驥在2008年加入騰訊，並擔任騰訊PC網遊《鬥戰神》項目的主策劃，一開始獲好評，但後期產品團隊採取更關注盈利的運營方式，導致遊戲口碑進一步惡化。

馮驥在2014年離開騰訊後創辦遊戲科學，一開始便面臨理想與盈利現實的拉扯，一開始他們維持公司運轉，先推出能賺錢的手遊，2016年公司市調發現，在全世界最大的遊戲發行平台Steam上，有接近三分之一的活躍用戶來自中國，這意味大陸用戶開始厭倦誘導消費的網遊，給他創造單機遊戲吃了定心丸。

於是遊戲科學在2018年決定兵分二路，一組團隊繼續做手遊，另一組團隊則開發單機遊戲《黑神話：悟空》。

《黑神話：悟空》在三天內銷量突破千萬份，外界認為最終銷量將達2,000萬份，銷售額料突破人民幣60億元。

《悟空》帶來的狂潮或讓馮驥時常覺「如臨深淵」，而這種黑色深淵的底色上，馮驥正與其團隊在遊戲產業上持續創造出一些煙花。