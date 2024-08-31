兩岸人物／立泰總座 落實China+1模式

從事禮品、紀念品生產的立泰塑膠五金製品總經理、前惠州台協會長呂正一認為，不論美國總統大選結果如何，未來中美關係不能樂觀，因此他下定決心要趕緊落實於越南設廠計畫。

呂正一說，因為客戶以美國為主，但因為美國貿易上問題，客戶期許與要求，所以到越南設廠。他指出，台商到大陸不是跨國企業型態，但到越南便真正面臨跨國企業型態考驗，得面對語言不通、規定不同的挑戰，

呂正一小檔案

「如果這次做得成功，有可能拓戰到印度、非洲等，所以是關鍵布局的著眼點。」呂正一表示，在越南設廠對自己而言很有意義，因為這次經驗如果成功，也會帶給他後續跨越的底氣。

但呂正一也強調，在越南設廠不代表要關掉大陸工廠，只是開闢另一個形態「China+1」，雙方並不衝突，重點要告訴客戶越南有工廠。相信外銷生意都會需要遇到相同問題。

事實上，呂正一進入大陸發展，甚至到越南設廠，過程或許是一部近代大陸經濟微型發展史。

他在1996年進入大陸，一開始是為了完成當年因賀伯颱風受創的台灣廠房未能完成的訂單。在訂單完成後，他決定留在大陸繼續發展，所以在廣東省惠州市博羅縣創辦立泰塑膠製品，主要想守住商業承諾。

呂正一工廠主要做紀念商品，像是公仔、盲盒等，因為他的客戶多來自迪士尼、環球影城等知名品牌，對於工廠管理體系都會有嚴格要求，客戶驗廠不光是看產品合格，還要從體系認證等，客戶嚴格主因在於，代工廠產品會影響聲譽，所以要求高。

改造合規工廠也意味著要投入成本，呂正一堅持做到合規工廠，也讓其在2008年大陸勞動合同法推出後，能夠安然度過衝擊。

面對前景，呂正一認為，如果能有再一次選擇還是會選擇到大陸發展，雖然大陸經濟不佳，但人口眾多依舊是很大的市場，要做14億人口都有的生意，可以設定要做什麼事業，好好執行。