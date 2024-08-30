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中國推電動自行車以舊換新 加強監管促進消費

中央社／ 台北30日電

正值中國官方鼓勵「以舊換新」促消費之際，加上電動自行車火災事故不斷，中國商務部等5部門今天聯合公布方案，強調將嚴格監管電動自行車銷售，並對願意換合規新車的消費者給予補貼。

界面新聞報導，這項「推動電動自行車以舊換新實施方案」目標是推進電動自行車以舊換新，助力提升電動自行車各環節安全水準。

根據方案，中國官方將制訂、修訂「電動自行車行業規範條件」、「鋰離子電池行業規範條件」，實施動態公告管理，及時調整不合規的生產企業。

在強化監管方面，督促電動自行車銷售企業建立執行進貨檢查驗收制度，嚴厲查處銷售未經強制性產品認證以及不符合國家標準的電動自行車的行為；強化電商平台監管，在電動自行車相關商品銷售頁面必須明示「禁止非法改裝」內容。

在促消費方面，將電動自行車以舊換新納入「2024消費促進年」活動安排。對交回個人名下老舊電動自行車並換購電動自行車新車的消費者予以補貼；換購的鋰離子蓄電池電動自行車，其電池還應符合相關安全技術規範（GB 43854）標準要求。

中國電動自行車失火事故持續增加。根據中國國家消防救援局統計，2023年中國大陸共接報電動自行車火災2.1萬次，較2022年上升17.4%；2022年共接報電動自行車火災1.8萬次，比2021年上升23.4%。

一週前，江蘇宿遷市一家電動自行車店失火，造成6人死亡。

截至2023年，中國大陸電動自行車社會保有量達3.5億輛，是民眾最普遍使用的交通工具。

火災 電動自行車

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