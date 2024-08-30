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大陸文旅部宣布：將於近期恢復福建居民赴金門旅遊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸文旅部宣布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。截圖自文旅部網站
大陸文旅部宣布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。截圖自文旅部網站

在日前金門縣民意代表參訪團赴北京，爭取觀光開放後，大陸文化和旅遊部網站今日晚間宣布，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。國民黨金門縣立委陳玉珍表示，這一次的開放無疑為金門帶來非常大的活水，對兩岸百姓之間的往來增進了解、增進交流，也有助於兩岸的和平發展。

據大陸文旅部30日晚間發布公告，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。

對此，國民黨金門縣立委陳玉珍第一時間表示，很高興金門縣民意代表團上周到北京會見大陸國台辦主任宋濤，請求開放金門觀光後，大陸已經做出具體回應。

陳玉珍說，往年一年到金門旅遊觀光的陸客約80萬人，平均每人消費八千元，一年為金門創造64億的產值，在金門現階段各行各業蕭條下，這一次的開放無疑為金門帶來非常大的活水，對兩岸百姓之間的往來增進了解、增進交流，也有助於兩岸的和平發展。

上周，國民黨籍金門縣立委陳玉珍，陪同由金門縣議長洪允典擔任團長，約20位議員和旅行業者組成的金門民意代表團一行，於21至24日訪問北京，拜會國台辦，當面表達對盡速恢復兩岸觀光旅遊的期待。

當時，陳玉珍會後轉述，宋濤最後向代表團表示：「你們這麼多人來又表達了這麼多意見，我不會讓你們空手而歸的。」因此，她認為此行成果非常正面樂觀，「可以期待」，但尚未談到具體開放時間，可能需要給大陸方面一些時間，進行跨部門溝通。

在此之前，今年4月立院國民黨團訪問北京時，大陸文旅部宣布，大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊；近期，已相繼有大陸旅客透過團隊旅遊、自由行經小三通從福建赴馬祖旅遊。

大陸文旅部宣布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。截圖自文旅部網站
大陸文旅部宣布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。截圖自文旅部網站

北京 福建 金門 陳玉珍

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