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全面停止二選一！ 阿里回應完成3年整改：新的發展起點

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家市場監管總局30日發布公告，稱阿里巴巴集團已完成三年整改，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。中新社
大陸國家市場監管總局30日發布公告，稱阿里巴巴集團已完成三年整改，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。中新社

大陸國家市場監管總局30日發布公告，稱阿里巴巴集團已完成三年整改，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為。

新浪科技报導，阿里巴巴回應稱：「對于阿里巴巴而言，這是一個新的發展起點。未來，我們將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平台經濟健康發展，為社會創造更多價值。」

國家市場監管總局在2021年4月10日依法作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以2019年境內銷售額人民幣4,557.12億元4%的罰款，計人民幣182.28億元（新台幣820億元）。

根据官方披露的信息，阿里巴巴集團在2015年起，濫用在境內的市場支配地方，對平台內的商家提出「二選一」的要求。

禁止這些商家到其他平台開店或參加促銷活動，阿里巴巴又借用市場力量、平臺規則和資料、演算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

除了罰款之外，京東先前還曾因二選一，將阿里巴巴告上法院，最終法院認定阿里巴巴濫用市場支配地位實施二選一的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，並判決向京東賠償人民幣10億元（新台幣45億元）。

人民幣 罰款 阿里巴巴集團

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