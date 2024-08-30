軍工系統高層又落馬 陸航空工業集團前董座譚瑞松被查

大陸再度有軍工國企高層落馬，根據大陸「中央紀委國家監委」官網30日消息，中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，譚瑞松生於1962年，曾任哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總經理，哈爾濱東安發動機（集團）有限公司副董事長、總經理，哈爾濱航空工業（集團）有限公司董事長、黨委書記，中國航空工業第二集團公司副總經理、黨組成員，中國航空工業集團有限公司董事、副總經理、黨組副書記等職。

2018年5月，譚瑞松升任中國航空工業集團有限公司董事、黨組書記，直到2023年3月被免職，當時中共中組部的說法是「根據工作需要，按照中央企業領導人員任職年齡有關規定」而做出的調整，今年3月底，官方才任命中國商飛公司副董事長周新民為中國航空工業集團有限公司董事長、黨組書記。

中國航空工業集團是大陸極為重要的軍工企業，旗下有諸多上市公司，並研製出殲-20、殲-35、轟-6、運-30等多款重要軍機。其官網指出，集團下轄100餘家成員單位、25家上市公司，員工逾40萬人。

而譚瑞松任內曾在2022年11月珠海航展指出，「我們是國家隊，一流裝備（軍工）的供應商，我希望我們的航空工業，堅決不能成為國家足球隊，爭取成為國家乒乓球隊。現在我們是國家舉重隊，正在負重前行」。

近年中共反腐涉及不少軍工企業高層，如中國兵器工業集團前黨組書記、董事長尹家緒；曾任航母「山東艦」研製總指揮的中國船舶重工集團前黨組書記、董事長胡問鳴等，去年中國航空工業集團有限公司原總經濟師姚江濤、航空工業中航信託股份有限公司原黨委委員、副總經理魏穎暉也雙雙被查。

日前，航太系統出身、曾任上海航天工業集團董事長的黑龍江省牡丹江市委書記代守侖也被查，今年以來，還有中國兵器工業集團前裝備保障部部長李照智、兵器工業集團長春設備工藝研究所前黨委書記張建武等軍工企業高層被查。前大陸國防部長魏鳳和、李尚福則皆被開除黨籍軍籍。