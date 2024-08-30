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中國官方：阿里巴巴集團全面停止「2選1」壟斷行為 完成3年整改

中央社／ 台北30日電
阿里巴巴。 圖／取自微博
阿里巴巴。 圖／取自微博

中國官方今天宣布，阿里巴巴集團按照要求，全面停止「二選一」壟斷行為，中國國家市場監督管理總局督導阿里巴巴集團完成3年整改。

據澎湃新聞，阿里巴巴集團回應稱，「對於阿里巴巴而言，這是一個新的發展起點。未來，我們將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平台經濟健康發展，為社會創造更多價值」。

中國官媒央視新聞下午報導，2021年4月，中國市場監管總局依法對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰展開行政指導，責令其停止違法行為、全面自查整改，連續3年向市場監管總局提交自查合規報告。

報導指出，阿里巴巴集團按照「行政處罰決定書」、「行政指導書」要求，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為，認真落實平台主體責任，健全企業合規管理制度，提升平台內商家和消費者服務水準，合規整改工作取得良好成效，網路零售市場環境得到改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平台間競爭活力明顯提高，平台經濟發展品質和營商環境持續優化。

報導稱，下一步，中國市場監管總局將指導阿里巴巴集團持續規範經營，進一步提升合規質效，加快創新驅動發展，不斷提升服務水準，為建設世界一流企業、增強國際競爭力提供堅實保障。

2021年4月30日，中國市場監管總局宣布完成對阿里巴巴集團的反壟斷調查，裁定阿里巴巴要求商家對電商平台「二選一」屬壟斷行為，重罰阿里巴巴逾人民幣182.28億元（約新台幣820.3億元），須展開為期3年的自查整改。

在此之前，阿里巴巴創辦人馬雲2020年10月24日在上海外灘金融峰會強力抨擊金融監管體制後，同年底阿里巴巴旗下的螞蟻科技集團上市喊卡。

北京當局對阿里巴巴祭出嚴格監管後，原本高調的馬雲，近年來行事轉趨低調。

經濟發展 阿里巴巴集團

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