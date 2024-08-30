中國官方：阿里巴巴集團全面停止「2選1」壟斷行為 完成3年整改

兩岸因為文化和風土人情的不同，在職場上，老闆待人處事也不盡相同。一名來自中國大陸，在台資企業工作的女網友發文分享，跟台灣老闆相處的「4大技巧」，並特別強調：「台灣老闆很喜歡抓細節，讓他對你有良好印象特別重要」。

2024-08-30 16:29