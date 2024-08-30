消費緊加競爭大 中國大陸計程車駕駛收入縮水很有感

中國多個地方發布第2季預約計程車（網約車）飽和預警，顯示「僧多粥少」情況持續中；在COVID-19疫情後，民眾消費趨於謹慎，加上投入預約計程車業人數增加，駕駛收入縮水很有感。

在上海以跑預約計程車為主要收入來源的徐飛（化名）對中央社表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，扣除平台抽成等相關費用後，每天跑車8個小時，平均1個月約可賺到人民幣9000元（下同，約新台幣4萬500元），不過現在要賺到這個數字，意味著需要花更多時間、精力。

徐飛說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，每個人都不太容易、大家都沒有什麼錢，主要原因在於房租漲了、物價貴了、工作丟了，民眾對於用錢特別地謹慎，倘若可以搭地鐵，也就不搭計程車了，這導致客源減少了不少。

「我們需要把東西賣出去，把錢賺回來才能活」，徐飛提到，中國目前國際關係不太好，這讓許多人對於經濟前景感到悲觀，國際對中國的牽制「卡脖子」措施很多，東西賣不出去、賺不到錢，連帶地消費肯定也受影響，「這是一條食物鏈」。

徐飛坦言，目前的日均接單量與日均收入相較COVID-19疫情發生前「差很多」，需要投入更多工作時間才能追平過往收入，由於對於汲汲營營生活型態沒意願，乾脆削減生活開支、過得輕鬆一些，「每個月只做6000元、7000元也不錯」。

上海預約計程車駕駛梅雲（化名）對中央社點出競爭太「捲」（指過度競爭、內耗）的問題。梅雲表示，現在跑車「錢很難掙」，原因在於單價低、平台抽成高、客源少；另一個關鍵原因在於，投入這個行業的人愈來愈多了。

她說，很多人認為，上海是個大城市，於是擠往上海開預約計程車；有些人被裁員，索性也投入了開預約計程車行業，使得分食這塊餅的人愈來愈多，「先前我在一家外企接了一個客人，他也說工作做不好的話，乾脆來跑網約車吧」。

中國多個地方發布第2季預約計程車飽和預警，資料顯示，預約計程車規模不斷地成長；不過單車日均訂單數、日均營收呈現下滑態勢。

廈門交通運輸局統計數據顯示，第2季預約計程車日均訂單數56.51萬單，季增15.82%；單車日均訂單數18.09單，季減2.42%。杭州市監管系統數據顯示，第2季預約計程車日均訂單數129.17萬單，年增15.84%、季增14.21%；單車日均訂單數15.73單，年減4.52%、季減4.91%。

重慶交通局統計數據揭露計程車駕駛營收狀況。重慶交通局統計數據顯示，第2季重慶中心城區單車日均訂單數12.9單，日均營收約人民幣329.2元，這尚未扣除平台抽成、服務費等；日均訂單數、日均營收相較去年均為下滑。