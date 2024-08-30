兩岸老闆差別很大？陸女列與台灣老闆相處「4大技巧」：很喜歡抓細節

兩岸因為文化和風土人情的不同，在職場上，老闆待人處事也不盡相同。一名來自中國大陸，在台資企業工作的女網友發文分享，跟台灣老闆相處的「4大技巧」，並特別強調：「台灣老闆很喜歡抓細節，讓他對你有良好印象特別重要」。

一名大陸的女網友在小紅書發文，表示自己在國內私人企業實習過一年，大學期間短期實習2次，現在在台資企業工作一年半，現在仍然在職。原PO表示，在這樣的強烈對比下，能夠感受到台灣老闆和大陸老闆有很大的不同。以下是原PO列舉，在台資企業學習到的，應對台灣老闆的「職場小技巧」：

第一，甩掉刻板印象

很多陸籍員工都對台灣人有或多或少的刻板印象，不要給自己設想太多這樣的情景，大家都是來「工作」的，都是打工一族，凡事要以工作優先，盡自己職責去完成崗位上要求的事情。同樣一個工作能力突出的老闆在你的職級之上，他們大多也更關注工作的目標和效益，不會有餘力去顧及其他事。

第二，溝通時保持禮貌

禮貌是基於語言文化差異，在匯報工作或是有工作難題請教老闆，盡量使用「請」、「煩請」和「謝謝」等，這些是他們的口頭用語習慣。延伸到工作內容，當甲方是台灣人，更需要注意，畢竟老闆是自己人，反正什麼錯誤是公司內部的，但在甲方面前，代表公司的形象。他們常用的通訊軟體、用語是有差別的，早到公司或是下班遇到，也可以跟老闆說「早安」、「晚安」來加強他們對你友善的印象。

第三，盡量保持工位達到「5S」標準

台灣老闆很喜歡抓細節，甚至是以小放大，包括冷氣開到幾點到幾點、什麼溫度能開等等。保持良好工位，也能讓自己的工作效率更高，更重要的是加深台灣老闆對你的印象，為工作時的上下級關係打好基礎。

第四，積極溝通

難度大或時間長的工作項目，積極主動找老闆溝通，要讓他們知道你的進度以及你被卡的節點在哪，不要讓老闆反過來去「push」進度。

此文一出，不少網友提出台灣人不喜歡「辦公室政治」和「應酬」文化，「台灣人不喜歡辦公室政治跟應酬文化，避開這個就好」、「好好工作別老談歷史政治」、「別談政治，台灣島內勸人也是勸別談政治」、「政治、宗教、收入，別談」、「我感覺除了第一點可能不管是哪裡的老闆都一樣吧，不過對面那邊老闆好像沒有那麼愛喝酒，廣東這邊的話領導還是老闆，大飯局小飯局都要喝酒」。

此外也有網友分享觀察到的細節，點出其餘的特點，「同台灣老闆，細節控，抓小放大，龜毛」、「出社會工作已20餘年，年輕到目前經驗下來，大多老闆主管真的都是以小看大，平常認為順手的事情，即使很小不是搶功的動作，默默都會被他們觀察記下，爾後意外獲得很多幫助」、「他們喜歡人家吹捧，可以試試」。