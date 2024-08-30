大陸第二屆鏈博會將至 已500家企業參展境外占比逾三成

大陸在2023年底舉行首屆「鏈博會」（中國國際供應鏈促進博覽會），號稱是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，如今即將於今年底再度舉辦第二屆鏈博會，主辦方指出，已有近500家中外企業確認參展第二屆鏈博會，境外參展商占比從首屆的26%上升到超過30%。

大陸「中國貿促會」30日召開8月例行記者會，發言人王琳潔在會上表示，目前第二屆鏈博會籌備工作正在順利有序進行，國際化、專業化、市場化、綠色化水準較首屆有較大提升，已有近500家中外企業確認參展，境外參展商占比從首屆的26%上升到超過30%，參展國別近60個，預計將有超過100個國家、地區和國際組織的政商學各界人士出席第二屆鏈博會。

王琳潔表示，在第二屆鏈博會期間，除了精彩紛呈的展覽展示之外，中國貿促會正精心策劃組織一系列以推動產業鏈供應鏈國際合作和技術創新為主題的交流、研討、推介活動。包含舉辦7場主題活動，將邀請國際組織、外國商協會、世界500強跨國公司、供應鏈鏈主和專精特新企業、知名專家學者等重量級嘉賓出席相關活動；此外，屆時將發布旗艦報告《全球供應鏈促進報告2024》，結合全球供應鏈發展新趨勢和推動先進優質生產要素向發展新質生產力順暢流動，繪製包括人形機器人、智慧汽車、積體電路等11個重點產業的全球供應鏈圖譜。

她表示，貿促會還將首次對外發佈「全球供應鏈促進指數」、「全球供應鏈連接指數」，全面總結過去五年全球供應鏈發展的總體導向，科學分析當前全球供應鏈的發展情況和薄弱環節等，用量化分析的方法幫助各國政府和全球工商界更加準確把握全球供應鏈發展趨勢和主要風險。

據人民網先前消息，2023年11月28日至12月2日，以「連結世界 共創未來」為主題的首屆鏈博會在北京舉辦。展覽設置智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈5大鏈條和供應鏈服務展區；515家中外企業和機構參展。

官方發布的首屆鏈博會觀展人數為13萬人次，且據不完全統計，共簽署合作協定、意向協定200多項，涉及金額1,500多億元人民幣。