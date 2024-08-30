強化競爭 中國擬縮減市場准入負面清單

中國國家發展和改革委員會（國家發改委）今天表示，國家發改委與商務部、市場監管總局等單位研擬「市場准入負面清單」修訂，目前擬定了一個修訂版，將按程序報批後實施。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天召開「中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於完善市場准入制度的意見」記者會，國家發改委副主任李春臨於會上作出上述表示。這份「意見」於21日發布，全文共計10條、約2300字。

據中國國新辦官網記者會直播，李春臨表示，國家發改委與商務部和市場監管總局等部門推進市場准入負面清單修訂，目前有了一個修訂版本，將按程序報批後實施。

他說明，市場准入負面清單將中國境內禁止和經許可才可投資經營的行業、領域、業務明確地列出，各級政府對於涉及市場准入事項依法採取相應管理措施，在負面清單以外的行業、領域、業務等，各類經營主體可依法平等進入。

李春臨指出，市場准入負面清單制度從2018年實施以來，負面清單持續地縮減，從151項縮減至117項，清單歷經4次動態修訂，事項比試點階段減少約60%，養老、醫療等多個領域准入限制獲得放寬，各類經營主體有更大空間發展經濟、創造財富，市場配置資源的決定性作用得到充分發揮。

他提到，在完善「全國一張清單」管理上，「意見」明確指出，嚴禁在清單以外違規設立准入許可、違規增設准入條件、自行制定市場准入性質的負面清單，或者在實施特許經營、指定經營、檢測認證等過程中違規設置准入障礙。

李春臨強調，國家發改革最近幾年與有關部門取消了20多個各地違規設立的市場准入相關負面清單，制度剛性不斷地加強；市場准入負面清單新版將全面地貫徹「意見」要求。