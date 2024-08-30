總投資額2475億 維信諾與合肥市政府投建8.6代AMOLED線

加碼AMOLED賽道，大陸面板企業維信諾29日發布，與合肥市政府合作建立並營運一條8.6代AMOLED線，項目總投資額達人民幣550億元（新台幣2,475億元），從事中尺寸AMOLED相關產品的研發、生產和銷售。

維信諾30日一開盤立即漲停，報人民幣6.58元。

維信諾公告稱，鑑於AMOLED顯示面板的市場規模不斷提升，並從智慧手機領域向平板、筆記型電腦、車載等中尺寸顯示面板領域不斷拓展，公司根據戰略規劃，有意建立並營運一條8.6代AMOLED線，合肥市政府認可本項目對合肥市持續打造具有國際競爭力的新型顯示產業集群具有重要意義，希望引進並支援本項目。

公告進一步指出，雙方經過友好協商擬簽署「合肥8.6代有機發光二極體（AMOLED）生產線專案投資框架協議」（簡稱「投資框架協議」），約定雙方合作在合肥新站高新技術產業開發區設立投資項目公司，並投資、建設及營運。

維信諾在公告中表示，公司以「投資框架協定」主要內容為基礎，同時與合肥建翔投資，和合肥鑫城控股，就「投資框架協定」進行洽談並達成意向，以維信諾全資子公司「合肥國顯」作為該生產線專案的投資、建設、營運平台。

公告進一步提到，項目投資總額為人民幣550億元，首期註冊資本金人民幣20億元，其中合肥建翔投資、合肥鑫城合計出資人民幣16億元，占比80%；維信諾出資人民幣4億元占比20%。

公告顯示，合肥建翔投資、合肥鑫城的實際控制人，分別為合肥市政府國有資產監督管理委員會、安徽合肥新站高新技術產業開發區財政局（國有資產監督管理委員會辦公室），持有其100%的股份。

全球AMOLED智慧手機面板需求持續旺盛，折疊手機保持快速增長態勢，中尺寸成為AMOLED重要增量市場。根據CINNO Research統計數據顯示，2024年上半年，全球市場AMOLED智慧手機面板出貨量約4.2億片，年增50.1%。

Omdia數據顯示，2024年上半年，全球AMOLED面板手機市場滲透率已超過50%，並將持續提升；2023年至2028年，預計IT產品AMOLED面板出貨年複合增長率達56%，車載顯示AMOLED面板出貨年複合增長率達49%，AMOLED將進一步提升中尺寸增量市占。