大陸發布仙賓暗沙調查報告 控菲律賓全程監視干擾調查

大陸自然資源部今年5到7月就南海仙賓暗沙珊瑚礁生態系統狀況進行調查評估，並於30日首度發布「仙賓礁（我稱仙賓暗沙）珊瑚礁生態系統調查報告」，大陸指控菲律賓全程監視干擾調查，也提到菲律賓海警9701艦滯留仙賓暗沙以來，已經對周圍自然環境產生一定不利影響。同時大陸更在仙賓暗沙建立34個巡查站位進行查驗，駁斥菲方指控陸方破壞珊瑚礁的說法。

據央視新聞，由大陸自然資源布南海發展研究院聯合自然資源部南海生態中心、自然資源部南海調查中心等單位合作，按照「年度工作安排」，於今年5月至7月對仙賓暗沙珊瑚礁生態系統狀況進行了調查評估，並於30日首次發布「仙賓礁珊瑚礁生態系統調查報告」。

仙賓暗沙位於南沙群島，東邊即是仁愛暗沙，仙賓暗沙東西長約20.9公里，南北寬約11.6公里，呈西北／東南走向，礁坪呈環形分佈，大部分位於水下。

消息指，針對菲律賓「中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致該區域珊瑚大量白化死亡」等情況，此次調查還在整個礁區，新增了34個巡查站位進行查驗，結果顯示2024年較2012年，仙賓暗沙礁盤的造礁石珊瑚覆蓋面積總體上保持穩定。目前，仙賓暗沙分佈有造礁石珊瑚13科57屬236種，造礁石珊瑚覆蓋率平均為24.7%，最高為51.3%，與世界主要珊瑚礁分佈區相比，處於較高水準。仙賓暗沙分布有珊瑚礁魚類26科179種，以隆頭魚科和雀鯛科魚類為主，平均密度約為124尾／百平方公尺。

大陸自然資源部南海發展研究院副院長黃華梅強調，菲律賓炮製的所謂中國大陸在仙賓暗沙人工堆積珊瑚碎屑導致該區域珊瑚大量白化死亡等言論，「毫無科學和事實依據」。她表示後續將進一步加強對仙賓暗沙及附近海域的調查研究、評估和保護，努力減少高強度人類活動等外部因數帶來的不利影響，以維持仙賓暗沙珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

此外，菲律賓海警9701艦自今年4月以來滯留仙賓暗沙至今。央視新聞指出，在本次調查作業期間，5月7日至5月19日，大陸調查編隊「全程遭遇菲方監視干擾」。大陸自然資源部南海生態中心高級工程師熊小飛則提到，5月12日菲律賓調派了2艘鋼制快艇，替換了原來使用的橡皮艇，其間2次派遣潛水夫在陸方的作業區周邊下潛干擾，大陸海警多次派出快艇前出反制，他表示，菲律賓海警9701艦非法滯留仙賓暗沙以來，已經對周圍自然環境產生一定不利影響。

公開資料顯示，今年7月以來，大陸已發布多份南海諸島生態調查報告，包含7月10日「黃岩島（我稱民主礁）海域生態環境狀況調查評估報告」、7月8日「仁愛礁（我稱仁愛暗沙）非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」。近期大陸與菲律賓在仙賓暗沙緊張局勢升溫，雙方船隻還已發生碰撞事故，菲律賓並向滯留該處的9701號船空投物資。