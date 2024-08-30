中芯上半年獲利 大減45% 第3季12吋產能緊俏

大陸晶圓代工龍頭中芯國際29日公告2024年上半年業績，儘管營收年增逾兩成，但淨利潤較上年同期大減45%，毛利率也大幅下滑8.5個百分點至13.9%。

中芯國際表示，今年第3季因地緣政治影響，本土化需求加速提升，主要市場領域的晶片套片產能供不應求， 12吋產能緊俏，價格向好，今年擴產12吋，附加值相對較高，新擴產能得到充分利用並帶來收入。第4季通常是傳統淡季，故看法謹慎樂觀，還是有一定不確定性。

中芯國際財報顯示，2024年上半年營收人民幣262.69億元，年增23.2%；其中晶圓代工業務收入人民幣241.08億元，年增25.7%。

淨利潤人民幣16.46億元，年減45.1%；毛利率為13.9%，較去年同期的22.4%下降了8.5個百分點；淨利率6.3%，較去年同期下降了10.9個百分點。

該公司表示，營收成長主要是由於本期晶圓銷售數量增長。銷售8吋晶圓的數量，由上年同期的265萬片增加至本期的390.7萬片。淨利減少主要是由於本期產品組合變動、折舊上升、投資收益及利息淨收益下降所致。

主業收入按地區分類，中國區、美國區和歐亞區占比分別為80.9%、15.5%、3.6%；去年同期相應數據分別為77.6%、18.6%、3.8%。

晶圓製造代工收入以應用分類，智慧手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴、工業與汽車業務占晶圓製造代工收入比例分別為31.5%、15.3%、33.4%、12.1%、7.7%。去年同期相應資料分別為25.2%、23.1%、26.6%、14.2%和10.9%。