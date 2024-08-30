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與印度連開兩場邊境磋商會議 大陸：進一步縮小了分歧

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與印度短期內接連舉辦兩場WMCC，北京官方指出，雙方在解決邊境問題上「進一步縮小了分歧，擴大了共識」。（圖／取自大陸外交部邊海司微信公眾號）
大陸與印度短期內接連舉辦兩場WMCC，北京官方指出，雙方在解決邊境問題上「進一步縮小了分歧，擴大了共識」。（圖／取自大陸外交部邊海司微信公眾號）

在短短一個月內，大陸與印度於29日在北京再度舉行「中印邊境事務磋商和協調工作機制會議」，雙方同意根據兩國外長近期達成的重要共識精神，「共同推動邊境局勢早日翻篇」。雙方也就邊境地區有關問題深入交換意見，「進一步縮小了分歧，擴大了共識」，同意鞏固磋商成果，共同維護邊境地區和平安寧。

據大陸外交部官網消息，此次會議為第31次，由大陸外交部邊界和海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾在北京共同主持，雙方的外交、國防、移民等部門代表參加。「會議在積極、友好、坦誠的氣氛中舉行」。

消息指，雙方同意根據兩國外長近期達成的重要共識精神，共同推動邊境局勢早日翻篇。雙方就邊境地區有關問題深入交換意見，「進一步縮小了分歧，擴大了共識」，同意加強對話磋商，相互照顧合理關切，早日達成雙方都能接受的解決方案。雙方同意鞏固磋商成果，「嚴格遵守涉邊協議協定和信任措施，繼續共同維護邊境地區和平安寧」。

此外，大陸外交部亞洲司司長劉勁松29日也會見戴國瀾，「就中印雙邊關係和共同關心的地區問題交換了意見」。

公開資料顯示，「中印邊境事務磋商和協調工作機制會議」近幾年大約為3至4個月舉辦一次，但此次會議距離上次會議，則僅有29天，顯示雙方接觸頻率已經提升。

此外，大陸與不丹的邊界談判也持續傳出進展，雙方8月20日至22日在不丹辛布舉行「中國不丹邊界問題專家組第十四次會議」，由洪亮和不丹國際邊界事務秘書長、不方專家組組長雷多．唐比共同主持。據大陸官方消息，雙方就落實「三步走」路線圖等共同關心議題進行友好、坦誠和建設性的討論。期間雙方還舉行了「中不劃界勘界聯合技術小組第二次會議」，討論落實「關於中不劃界勘界聯合技術小組職能的合作協定」。

澎湃新聞日前報導，自2020年加勒萬河谷事件發生以來，截至今年3月，中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）已舉行29次會議，雙方軍長級會談已舉行21輪，推動兩軍在加勒萬河谷、班公湖、溫泉、加南達阪等對峙點脫離接觸。不過，兩軍尚未在剩餘地區實現完全脫離接觸。

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