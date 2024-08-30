對歐白蘭地反傾銷調查 陸初裁認定造成損害但暫不開徵臨時關稅

大陸商務部昨29日發布對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的初步裁定，裁定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。初步裁定中認定的傾銷幅度為30.6%-39.0%。但公告表示，本案暫不採取臨時反傾銷措施。

商務部之前曾表示，這項調查預計將於2025年1月5日前結束，但「在特殊情況下」可能會延長。這一調查與歐盟對大陸電動車反補貼調查高度相關，是在歐盟去年宣布對中國電動車是否涉及政府補貼立案調查後，於今年1月5日，由商務部發布2024年第1號公告，決定對原產於歐盟的進口裝入200公升以下容器的蒸餾葡萄酒製得的烈性酒，即一般稱為白蘭地的酒類進行反傾銷調查，調查期間為一年。

但昨天商務部即公告初裁結果，認定歐盟進口白蘭地涉及傾銷，與造成大陸白蘭地產業實質損害存在因果關係。但由於大陸試圖遊說歐盟的27個成員國在10月份的投票中否決歐盟委員會對中國電動汽車徵收最高達36.3%的額外關稅的提案，因此可能因此決定「暫不採取臨時反傾銷措施」。

這一決定被視為可能有助於中方爭取歐盟成員國投票時否決電動車反補貼稅率最高達36.3%的終裁結果。

白蘭地產業主要集中於法國，而法國被認為不但支持對中國電動汽車徵收關稅，甚至是背後的發動者，因此法國被視為大陸調查白蘭地的主要目標。法國國際廣播電台報導，去年，法國白蘭地佔中國白蘭地進口量的99%。法國干邑行業管理局表示，中方的臨時決定並沒有消除其對最終關稅的擔憂。

報導說，法國干邑行業管理局在一份聲明中說：「我們了解到，相關程序結束後可能對我們的產品徵收的關稅平均為34.8%。如果徵收這些關稅，將嚴重影響干邑對中國的出口，而這一市場就佔了我們出口的25%」。

該聲明補充道，「整個行業將因此成為其無法控制的衝突的連帶受害者……我們希望法國和歐盟立即進行談判，以避免和取消這些關稅」。商務部暫不徵反傾銷稅公告發布後，法國烈酒生產商的股價跳漲了約8%，但隨後隨著市場對公布全文的消化，漲幅有所收窄。

報導稱，歐盟執委會貿易與農業事務發言人吉爾（Olof Gill）在周四的記者會上對中方決定作出了回應。吉爾稱：「我們注意到中國政府的這一公告，歐盟委員會將繼續密切關注這一調查」。他表示：「我們完全致力於在整個調查過程中為歐盟產業提供適當的支持，我們仍然完全相信我們對中國的干邑或白蘭地出口完全符合所有適用的世貿組織規則”。吉爾補充道，「我還要提醒各位，根據歐盟委員會的詳細評估，此項（中方）調查的是非曲直值得懷疑」。

除白蘭地調查外，中國商務部近幾個月還對歐盟的乳製品和豬肉產品展開了反補貼調查。法國也是對華乳製品的主要出口國，去年向中國出口了價值2.11億美元的目標產品，主要是牛奶和奶油。

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