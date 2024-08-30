人民幣升破7.1 今年新高

人民幣對美元匯率昨（29）日夜盤交易時間升破7.10關口，這是今年以來首次升破這一價位關口，離岸價、在岸價日內均上漲逾300點。

截至昨日22時，在岸價最高升至7.0905，來到今年新高，較前一交易日上漲超過300點，單日升值近0.5%。在岸價16時30分收盤報7.1102，較上一交易日上漲158點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣昨日升破7.09關口，盤中最高升至7.0873，較前一交易日升值超過450點，創下8月5日以來的新高。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期美元指數快速下探，成為推動人幣對美元升值的主要原因。此外，大陸經濟基本面相對穩健，伴隨穩增長政策效果顯現，這會對人民幣匯率形成內在支撐。