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大陸手機品牌 「圍獵」三星

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

市場研究機構Canalys公布非洲中東、東南亞及拉美等新興市場第2季手機市場表現數據，除了非洲之外，其餘市場增速均在兩位數以上。其中，小米、OPPO、vivo以及榮耀憑藉著高性價比的產品在新興市場大殺四方。從市占來看，大陸品牌正加速「圍獵」三星，不斷擠壓三星的市場。

鈦媒體報導，根據Canalys最新發布的第2季數據顯示，三星在新興市場有些吃不開了。其中，在中東和非洲市場，三星手機交出下跌的成績單，非洲市場的跌幅更高達25%。

從市占來看，三星在幾大主流新興市場均收窄，就連在出貨量增長的東南亞以及拉美也一樣。反觀大陸國產品牌則是一路高歌，不僅增速迅猛，也在加速搶奪三星市占。

在出貨量最高的拉美市場，小米首次排到第二，出貨量達到620萬支，創下歷史最高記錄，年增幅35%。傳音和榮耀躋身前五位，年增幅分別為52%和47%，出貨量分別為320萬支和170萬支。

Canalys高級分析師Miguel Pérez指出，各廠商紛紛加大投資力度，從而加快了當前的換新周期，引發拉美市場對智慧手機需求的持續上漲， 各大廠商憑藉高性價比的產品定位和激進的定價策略，刺激消費者儘早更換新的設備。

在東南亞市場，OPPO（不含一加）重回市場第二，第2季出貨量達420萬支，年增24%，與三星的差距也僅剩1個百分點。小米、vivo位列三、四名，增速更是達到37%。

非洲市場，Realme第2季實現了137%的翻倍增長。中東地區，小米憑藉紅米A3、13C和13 4G等極具價格競爭力的機型，以70%的年增率躍居出貨量第二。榮耀透過增加在沙烏地阿拉伯和伊拉克的零售業務而實現大幅增長，第2季增速也有67%。

中東 新興市場 非洲

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