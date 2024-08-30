小鵬：電動車價格戰 還有得打

大陸電動車市價格戰持續延燒，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬近期表示，預料大陸電動車價格戰「比較血腥」的競爭起碼會持續到2026年、2027年，未來兩年燃油車價格的下行會比今年更加猛烈與快速，因為仍有降價空間。

第一財經報導，小鵬汽車近期一輛售價為人民幣11.9萬元的電動車「MONA M03」正式上市，價格低於外界預期的人民幣13萬元，該車也是小鵬目前整車產品中售價最低的產品。儘管該車款售價較低，何小鵬稱，小鵬汽車的所有定價策略最終都要實現合理利潤。

報導認為，低價入局的MONA M03也承載小鵬汽車銷售進一步回暖的重任。今年上半，小鵬汽車銷售走出前低後高的趨勢。7月，該公司月交付量年內首次恢復至萬輛水準為1.11萬輛，但和持續保持月銷2萬輛的蔚來、零跑等新勢力車企有一定差距。

談到目前汽車業價格戰，何小鵬表示，比較血腥的競爭起碼會持續到2026、2027年，燃油車未來兩年可能比2024年的下行速度還要猛烈，沒人能打敗這個趨勢。「因為很多看起來很好、很貴的油車，他們（的價格）有足夠的能力往下走。」

何小鵬說，未來10年AI在購車決策權重會接近50%。中國汽車主流品牌或只剩七家，年銷100萬輛將成為AI汽車決賽入場券。