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比亞迪好旺 獲利躍增24%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
今年上半年，比亞迪新能源汽車累計銷售達161.30萬輛，年增28.46%。 路透
今年上半年，比亞迪新能源汽車累計銷售達161.30萬輛，年增28.46%。 路透

大陸電動車巨頭比亞迪交出今（2024）年上半年業績成績單，上半年營收人民幣3,011.27億元，年增15.76%；淨利人民幣136.31億元（約新台幣613億元），年增24.44%，相當於每日賺進新台幣3.4億元。

值得注意的是，比亞迪上半年毛利率20.01%，年增1.68個百分點。該公司指出，毛利率上升主要是新能源汽車業務增加所致。

新京報指出，從單季來看，今年第2季比亞迪淨利達人民幣90.62億元，年增32.80%，與第1季相比接近翻倍成長。不過，這一業績表現仍低於2023年第3季創下的單季淨賺人民幣100億元紀錄，成為比亞迪淨利第2高單季。

分業務來看，上半年汽車、汽車相關產品及其他產品業務的營收為人民幣2,283億元，年增9.33%；手機零件、組裝及其他產品業務營收人民幣727.8億元，年增42.45%；兩項業務均實現正增長，在總營收中的占比分別為76%和24%。

比亞迪在報告中表示，儘管今年上半年市場競爭越來越激烈，但各品牌推動集團銷售穩定成長；展望下半年，政策和產業共振向上將助力新能源滲透率持續成長。至於今年銷售目標，比亞迪計劃在去年302萬輛基礎上，維持20%以上的成長。

今年上半年，比亞迪新能源汽車累計銷售達161.30萬輛，年增28.46%。其中純電動車銷量72.62萬輛，年增17.73%；插電式混合動力車型銷售88.10萬輛，年增39.54%。在海外市場方面，上半年比亞迪累計出口汽車20.3萬輛，年增173.8%。

比亞迪表示，新能源汽車業務成長拉動其今年上半毛利率成長。從2021年開始，比亞迪各年度上半年毛利率持續呈現上升態勢。

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