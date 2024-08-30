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大陸Q2折疊手機市占 華為稱冠

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

艾瑞諮詢最新發布的「2024年中國折疊手機市場與消費趨勢研究報告」顯示，儘管華為Mate X5於2023年發布，但持續穩坐銷售大熱機型位置，到今年第2季以43%市占領跑。

其他如vivo Flip3、HONOR Magic V2，分別以市占27%、13%，排名第二、三名。三星Galaxy Z Flip5、小米MIX Fold 3，則分別以市占5%、4%，排名第四、五名。

快科技報導，對比疲軟的整體手機市場，600美元（新台幣1.9萬元）以上高階智慧手機市場出貨量回彈迅猛，高階市場已成為手機消費復甦的火車頭。

而作為高階市場近年來的新貴，折疊手機的市場表現更為搶眼，2022到2024年出貨量整體保持高速增長，未來隨著品類滲透逐漸提升，折疊手機將成為高階市場的中堅力量。

報告指出，自2022年vivo發布X Fold手機，大陸手機市場龍頭廠商中，除了蘋果外已經全部入局折疊手機賽道。

在短短兩年間，各主流廠商折疊手機產品換代均已達到至少三款，且機型性能參數不斷提升。這也反映出當前折疊手機對於廠商不再是實驗探索，市場策略已經從早期的單純占位演進至面向未來市場銷售的全面競爭階段。

隨著折疊手機市場的快速發展，品牌優勢的差異化開始逐漸呈現。以華為為首的龍頭廠商持續加快專利研發和產業鏈的布局，持續引領折疊行業發展；同時，榮耀、OPPO、vivo、小米等廠商則聚焦自身現有優勢，專注於提升手機的拍攝性能和優化產品類型並積極追趕，市場競爭格局多元化。

若以2024年上半年折疊手機市場來看，雖然龍頭廠商均已累積較多經驗且競爭環境日益激烈，但作為產品線最早覆蓋橫折內折、橫折外折、豎折全形態的廠商，華為仍舊強勢領跑占據半壁江山，特別在人民幣1萬元（新台幣4.5萬）以上超高階市場中優勢更為明顯，有67%的市占，具主導地位。

Fold X 台幣

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