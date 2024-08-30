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「黑神話：悟空」來台遭卡？ 陸委會：沒人申請

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
中國大陸首款3A遊戲「黑神話：悟空」推出後，引發全球玩家高度關注。（新華社）
中國大陸首款3A遊戲「黑神話：悟空」推出後，引發全球玩家高度關注。（新華社）

大陸首款３Ａ單機遊戲「黑神話：悟空」本月廿日全球同步發售後，銷售暢旺引起熱議，但台灣遊戲平台ＰＳＮ未開賣，數發部日前表示，送件資料若完整一個月內就可上市，陸委會副主委梁文傑昨天表示，只要通過程序陸委會沒有意見，他更透露自己是ＰＳ遊戲愛好者，「我個人會想去買來玩一玩」。

「黑神話：悟空」取材自西遊記，上架後銷售火爆，銷量上看二千萬份，但在台灣ＰＳＮ尚未開賣，外傳是政治因素影響。數位發展部數位產業署日前則表示，純粹是程序問題，送件後若資料完整，一個月內就可上市。代理商「泰坦育樂」表示，與大陸遊戲開發商「遊戲科學」還在討論，尚未簽署合約，若確定由該公司代理，會在最快時間內送件。

就是否歡迎這款遊戲在台灣上架，梁文傑昨天在陸委會記者會上回應本報記者提問時指，「這款遊戲據我們所知，目前還沒有明確代理商，因為沒有明確代理商，也沒有人正式提出申請」。

梁文傑強調，遊戲是不是上架，只要通過程序，陸委會並沒有什麼特別的意見，但他透露，「我個人可能會想去買來玩一玩，因為我個人是ＰＳ的愛好者」。

據數發部日前公布的統計，迄今已有二四二款大陸遊戲過審引進台灣。

數位發展部 梁文傑 陸委會

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