挺過美國制裁 華為上半年每天賺13億

挺過美國制裁，華為交出史上最佳半年報。華為昨（29）日發布2024年上半年經營業績顯示，上半年營收人民幣4,175億（新台幣1.87兆元），年增34.3%；淨利人民幣551億元（新台幣2,480億元），年增18.2%，淨利為歷年同期最佳表現，相當於日賺新台幣13.7億元。

第一財經日報報導，華為上半年營收已經超過2019年上半年的人民幣4,013億元，僅次於2020年上半年的人民幣4,540億元；而且這應該是華為歷年同期淨利首次突破人民幣500億元，比去年上半年的人民幣466億元更高。今年上半年淨利率達13.2%。

華為上半年財報

華為輪值董事長徐直軍表示，集團整體經營情況符合預期。將貫徹全流程「高品質」的公司戰略，持續優化產業組合，增強發展韌性，建設繁榮產業生態，為客戶貢獻更有競爭力的產品和解決方案。

目前華為旗下分為五大業務板塊，分別是ICT基礎設施業務、終端業務、雲計算業務、數位能源業務和智慧汽車解決方案業務（車BU）。

華為並未公布各業務板塊的具體營收情況。以去年年報來看，終端業務仍是華為收入的主力，而增長最快的則是華為雲。

觀察者網報導，根據Canalys估算數據，2024年第1季中國大陸雲基礎設施服務市場的總規模達到92億美元。

其中華為雲的市占為19%，與去年相比幾乎沒有變化。回顧2023年，華為雲的表現始終穩健，市占穩定在19%，增長速度與整體市場的增速相近。

華為終端業務仍在收復失地當中。根據Canalys數據，今年上半年華為手機在大陸市場出貨量為2,220萬支，年增55.2%，市占率為16.1%，連續三個季度位列前五。其中今年第2季，華為手機在大陸市場共出貨1,060萬支，年增41%，是前五名中增速最快的廠商，並以15%的市占排名第四。

車BU無疑是華為當前增長最快的業務。華為車BU在2024年上半年首次實現盈利。上半年華為鴻蒙智行的銷量包括問界、智界、享界和尊界，達到19.4萬輛，占據市場銷量的2%。

據賽力斯在本月發布的「重大資產購買報告書（草案）」，華為車BU新公司--深圳引望2024年上半年營收達人民幣104.3億元，與去年同期相比大增十倍，淨利潤達到人民幣22.31億元，淨利潤率為21.38%。