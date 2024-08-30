快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港房價連跌3月 破8年低點

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導

香港差餉物業估價署公布最新數據顯示，今年七月私人住宅售價指數二九六點八點，月跌百分之一點八八，是去年十一月後最大單月跌幅，已連續三個月下挫，同時該指數顯示香港房價來到二○一六年九月後的近八年最低。

今年前七個月，該指數已下跌約百分之四點六六。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港房市「撤辣」（取消房市調控政策）後三個多月，由於缺乏利多，加上經濟復甦不如理想，香港房市陷入低潮，撤辣後的亢奮情緒已逐漸減退。

陳永傑認為，近期傳香港本地銀行收緊房貸，加上房市跌勢持續，正所謂「寧買當頭起，莫買當頭跌」，不少大陸客戶都與香港本地人心態一樣，覺得「晚買更便宜」而延遲入市計畫。現在市場都在等待美國聯準會啟動降息，觀望氣氛愈趨濃厚，買家入市態度非常審慎。相信如果正式降息後，積累的購買力將會釋放，房市氣氛將會反彈。

觀望的不僅是買家，還有香港本地開發商，選擇將旗下新建案「轉賣為租」，例如，恒基地產旗下一塊位於紅磡的項目。恒基物業表示，轉賣為租是公司認為香港以及全球經濟將隨九月美國聯準會有機會降息而復甦，因此在現階段採取惜售的態度，同時又希望配合政策所啟動的租務需求。目前不到一個星期，項目已經有廿套房源出租。

指數 聯準會 香港

延伸閱讀

恐影響香港新聞自由？立場新聞17篇文章被控煽動 高層罪名成立

巴士開一半臨停去廁所 香港乘客怒公審「不准去」…網1原因力挺司機

香港立場新聞前高層答辯信：公眾有知情權 不報導是失職

立場新聞高層罪名成立 香港記者協會聲明：新聞自由嚴重倒退

相關新聞

《黑神話：悟空》爆紅！梁文傑喊「想去買來玩」：若通過程序陸委會並無意見

大陸首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」本月20日全球同步發售後，引起熱議，但台灣遊戲平台PSN未開賣，數發部日前表示，送件...

升破7.10關口！在岸、離岸人民幣雙雙升值 今年新高

人民幣對美元匯率29日在岸及離岸在進入夜盤交易時間後升破7.10關口，這是今年以來首次升破這一關口。

「黑神話：悟空」來台遭卡？ 陸委會：沒人申請

大陸首款３Ａ單機遊戲「黑神話：悟空」本月廿日全球同步發售後，銷售暢旺引起熱議，但台灣遊戲平台ＰＳＮ未開賣，數發部日前表示...

陸房市不振 瑞銀再砍GDP預測

大陸經濟復甦始終無起色，瑞士銀行（ＵＢＳ）最近再度下修中國大陸的成長預估值。瑞銀表示，修正後的大陸二○二四年經濟增長（Ｇ...

香港房價連跌3月 破8年低點

香港差餉物業估價署公布最新數據顯示，今年七月私人住宅售價指數二九六點八點，月跌百分之一點八八，是去年十一月後最大單月跌幅...

陸化解地方債 要求「砸鍋賣鐵」

大陸各地方政府財政收入大減，債務風險陡升。重慶市璧山區人民政府辦公室日前下發「關於成立重慶市璧山區『砸鍋賣鐵』工作專班的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。