香港房價連跌3月 破8年低點

香港差餉物業估價署公布最新數據顯示，今年七月私人住宅售價指數二九六點八點，月跌百分之一點八八，是去年十一月後最大單月跌幅，已連續三個月下挫，同時該指數顯示香港房價來到二○一六年九月後的近八年最低。

今年前七個月，該指數已下跌約百分之四點六六。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港房市「撤辣」（取消房市調控政策）後三個多月，由於缺乏利多，加上經濟復甦不如理想，香港房市陷入低潮，撤辣後的亢奮情緒已逐漸減退。

陳永傑認為，近期傳香港本地銀行收緊房貸，加上房市跌勢持續，正所謂「寧買當頭起，莫買當頭跌」，不少大陸客戶都與香港本地人心態一樣，覺得「晚買更便宜」而延遲入市計畫。現在市場都在等待美國聯準會啟動降息，觀望氣氛愈趨濃厚，買家入市態度非常審慎。相信如果正式降息後，積累的購買力將會釋放，房市氣氛將會反彈。

觀望的不僅是買家，還有香港本地開發商，選擇將旗下新建案「轉賣為租」，例如，恒基地產旗下一塊位於紅磡的項目。恒基物業表示，轉賣為租是公司認為香港以及全球經濟將隨九月美國聯準會有機會降息而復甦，因此在現階段採取惜售的態度，同時又希望配合政策所啟動的租務需求。目前不到一個星期，項目已經有廿套房源出租。