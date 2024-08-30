快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸化解地方債 要求「砸鍋賣鐵」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
重慶市璧山區人民政府辦公室決定成立名為「砸鍋賣鐵」的工作專班；示意圖。(取材自界面新聞)
重慶市璧山區人民政府辦公室決定成立名為「砸鍋賣鐵」的工作專班；示意圖。(取材自界面新聞)

大陸各地方政府財政收入大減，債務風險陡升。重慶市璧山區人民政府辦公室日前下發「關於成立重慶市璧山區『砸鍋賣鐵』工作專班的通知」，按推動國有資產盤活工作方案的相關要求，決定成立重慶市璧山區「砸鍋賣鐵」工作專班。引發大陸網友熱議。

財新網報導，一位重慶區縣政府人士表示確有此事，重慶從二○二三年就把「砸鍋賣鐵」作為處置資產手段之一。二○二三年市發改委便會同市級相關部門，編制全市政府債務化解方案和「砸鍋賣鐵」盤活變現資產資源方案。

「砸鍋賣鐵」真的是要砸了鍋去賣廢鐵？據經濟觀察網，「砸鍋賣鐵」一詞從二○二三年中開始在多個地方政府的會議及文件中頻繁出現，是指要用各種辦法讓國有「三資」（資金、資產、資源）恢復運作、降低債務率和增效財政支出。大陸中央政府此前在加強化債政府投資項目管理文件就有類似表述，要求十二個重點省分「砸鍋賣鐵」全力化解地方債務風險。

財新網的報導指出，重慶此前就有地方政府的文件使用到「砸鍋賣鐵」。重慶市南岸區審計局二○二四年三月發布文章指，南岸區審計局圍繞「砸鍋賣鐵」盤活（意指指採取措施，使資產、資金等恢復運作）資產工作開展情況，重點關注新建停車位、垃圾填埋場等設備的資產數量、資產狀況、資產運營等；重慶市沙坪壩區則在今年財政工作情況總結中提到，深入展開「砸鍋賣鐵」、「壯士斷腕」資產處置專項行動，有效盤活國有房屋資產、股權債權和土地資源等。

其他省分地方政府也同樣使用該詞彙。甘肅省定西市八月公布的相關報告談及防控債務風險，督促融資平台「砸鍋賣鐵」變現資產資源，全力壓降債務本金等；青海省德令哈市國有資產監督管理委員會二○二三制定「德令哈市砸鍋賣鐵化債實施方案」，對市屬八家國有企業可拍賣有效資產進行梳理，梳理出六處價值一億一千多萬元人民幣的資產拍賣。

債務 資產

延伸閱讀

午後雷雨繼續下！周末轉乾後再變天 降雨擴大時間曝光

力宇教育聯手日本NeU及慧誠智醫 推出創新腦健康訓練方案

雨區擴大！15縣市大雨特報恐一路下到晚上

12縣市大雨特報下到晚上！防雷擊、強陣風

相關新聞

《黑神話：悟空》爆紅！梁文傑喊「想去買來玩」：若通過程序陸委會並無意見

大陸首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」本月20日全球同步發售後，引起熱議，但台灣遊戲平台PSN未開賣，數發部日前表示，送件...

升破7.10關口！在岸、離岸人民幣雙雙升值 今年新高

人民幣對美元匯率29日在岸及離岸在進入夜盤交易時間後升破7.10關口，這是今年以來首次升破這一關口。

「黑神話：悟空」來台遭卡？ 陸委會：沒人申請

大陸首款３Ａ單機遊戲「黑神話：悟空」本月廿日全球同步發售後，銷售暢旺引起熱議，但台灣遊戲平台ＰＳＮ未開賣，數發部日前表示...

陸房市不振 瑞銀再砍GDP預測

大陸經濟復甦始終無起色，瑞士銀行（ＵＢＳ）最近再度下修中國大陸的成長預估值。瑞銀表示，修正後的大陸二○二四年經濟增長（Ｇ...

香港房價連跌3月 破8年低點

香港差餉物業估價署公布最新數據顯示，今年七月私人住宅售價指數二九六點八點，月跌百分之一點八八，是去年十一月後最大單月跌幅...

陸化解地方債 要求「砸鍋賣鐵」

大陸各地方政府財政收入大減，債務風險陡升。重慶市璧山區人民政府辦公室日前下發「關於成立重慶市璧山區『砸鍋賣鐵』工作專班的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。