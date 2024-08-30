陸化解地方債 要求「砸鍋賣鐵」

大陸各地方政府財政收入大減，債務風險陡升。重慶市璧山區人民政府辦公室日前下發「關於成立重慶市璧山區『砸鍋賣鐵』工作專班的通知」，按推動國有資產盤活工作方案的相關要求，決定成立重慶市璧山區「砸鍋賣鐵」工作專班。引發大陸網友熱議。

財新網報導，一位重慶區縣政府人士表示確有此事，重慶從二○二三年就把「砸鍋賣鐵」作為處置資產手段之一。二○二三年市發改委便會同市級相關部門，編制全市政府債務化解方案和「砸鍋賣鐵」盤活變現資產資源方案。

「砸鍋賣鐵」真的是要砸了鍋去賣廢鐵？據經濟觀察網，「砸鍋賣鐵」一詞從二○二三年中開始在多個地方政府的會議及文件中頻繁出現，是指要用各種辦法讓國有「三資」（資金、資產、資源）恢復運作、降低債務率和增效財政支出。大陸中央政府此前在加強化債政府投資項目管理文件就有類似表述，要求十二個重點省分「砸鍋賣鐵」全力化解地方債務風險。

財新網的報導指出，重慶此前就有地方政府的文件使用到「砸鍋賣鐵」。重慶市南岸區審計局二○二四年三月發布文章指，南岸區審計局圍繞「砸鍋賣鐵」盤活（意指指採取措施，使資產、資金等恢復運作）資產工作開展情況，重點關注新建停車位、垃圾填埋場等設備的資產數量、資產狀況、資產運營等；重慶市沙坪壩區則在今年財政工作情況總結中提到，深入展開「砸鍋賣鐵」、「壯士斷腕」資產處置專項行動，有效盤活國有房屋資產、股權債權和土地資源等。

其他省分地方政府也同樣使用該詞彙。甘肅省定西市八月公布的相關報告談及防控債務風險，督促融資平台「砸鍋賣鐵」變現資產資源，全力壓降債務本金等；青海省德令哈市國有資產監督管理委員會二○二三制定「德令哈市砸鍋賣鐵化債實施方案」，對市屬八家國有企業可拍賣有效資產進行梳理，梳理出六處價值一億一千多萬元人民幣的資產拍賣。