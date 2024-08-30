陸房市不振 瑞銀再砍GDP預測

大陸經濟復甦始終無起色，瑞士銀行（ＵＢＳ）最近再度下修中國大陸的成長預估值。瑞銀表示，修正後的大陸二○二四年經濟增長（ＧＤＰ）預估值為百分之四點六，低於原先的估值百分之四點九。明年（二○二五年）更只有百分之四，也低於先前預測的百分之四點六。

瑞銀經濟學家汪濤在報告中表示，預估房地產活動疲軟對整體經濟的拖累將超過之前預期，儘管大陸從二○二二年底開始給房地產市場鬆綁，包括降低首付比率要求，下調抵押貸款利率和減少購房限制，但這些措施的實施一直較為緩慢，而且影響有限。

房市反彈恐再等２年

汪濤指出，近年來中國房地產供需基本面發生變化，在家庭收入成長乏力的情況下，市場信心不足，房屋庫存居高不下，去庫存化實施緩慢，下調對房地產業的展望，預計新屋開工要到二○二六年年中才能觸底反彈。

事實上，大陸不動產低迷情況幾乎沒有任何反轉跡象。七月新房銷售量較去年同期大減近百分之廿，新房價格年度減幅也是九年來最大。至於新屋開工數量持續下降，降幅約百分之廿。過去兩年期間，房地產危機拖累就業市場，還有消費以及家庭財富的各個面向。

經濟專家認為，北京政府今年百分之五的成長目標幾乎不可能實現。因為政策制定缺乏明確性以及連貫性。另外，就算要解決問題而採取的措施，也是臨時且猶豫不決的。

有幾家大型經營消費者用品的陸企在八月陸續公布不佳的財報，市場臆測，大陸今年可能無法實現百分之五的經濟成長目標。再者，房地產的問題也沒有徹底解決。

中國大陸上一次ＧＤＰ未能達標是在二○二二年，當時，主要是受到抗疫的封鎖所致。瑞銀認為，大陸房地產孱弱，對整體經濟成長的拖累，將比之前預期來得更嚴重，包括家庭消費等。

多家外資下調預估值

在大陸第二季ＧＤＰ降低後，已有不少外資大幅調降大陸的成長預估，美國摩根大通的百分之四點六，日本野村調降至百分之四點五。彭博八月的調查也顯示，大陸第三季與第四季的ＧＤＰ，從上次預估值百分之四點七，下調至百分之四點六。