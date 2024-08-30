陸地理資訊業 產值達8千億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2024中國地理信息產業大會28日在雲南昆明開幕。會上發布的中國地理信息產業發展報告（2024）顯示，2023年大陸地理資訊產業總體發展回升向好，產業總產值達8111億元人民幣，從業單位超過22萬家，從業人員超過400萬人。

中新社報導，報告顯示，大陸地理資訊產業規模和從業單位數量保持增長。截至2023年末，從業單位數量約22.3萬家，同比增長15.1%，市場主體總量穩步壯大，2023年新登記市場主體約4.2萬戶，同比增長3.6%。

2023年大陸地理資訊產業創新發展成果豐碩。2023年度國家科學技術獎中，攝影測量與遙感學家李德仁獲2023年度國家最高科學技術獎，10項地理資訊相關科技成果獲獎；2024地理資訊產業百強企業研發投入總額同比增長7.2%；發明專利高速增長，截至2023年末，大陸地理資訊相關專利授權數超過1.36萬件，較2022年增長22.8%。

報告顯示，2023年以來，隨著大陸數位經濟快速發展，地理資訊產業應用領域不斷拓寬拓深，已融入電力、交通運輸、自然資源等基礎設施，帶動商業航天、低空經濟、自動駕駛等融合型新業態的發展。

隨著地理資訊技術與人工智慧等技術加快融合發展，有效提升了自然資源一體化智能化服務能力，在生態環境監測、數位孿生水利建設、數位鄉村發展、城市全周期管理等方面發揮支撐作用，地理資訊產業新質生產力加快形成。

專利 德仁

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