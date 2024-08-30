陸避暑商品出口 喜中帶憂

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

當下全球多地極端天氣頻現，風靡中國大陸市場的各式防曬避暑神器正走紅海外。但中國大陸清涼產業能否闖出一片新天地，仍存在較大不確定性。

中國新聞周刊關注此話題。據報導，今年自4月以來，東南亞多國打破最高氣溫紀錄，罕見高溫也令歐洲不少國家的居民難以忍受。「不夾腿毛」的冰絲涼席、「臉基尼」等中式避暑裝備持續熱銷。

降溫避暑的家電在海外同樣銷售火熱。阿里國際站數據顯示，今年上半年，大陸電扇、空調出口額同比增長15％。進入第二季度後，風扇和空調等夏季製冷家電海外採購需求同比增速達到54％。

中國新聞周刊指出，在防曬避暑領域中，大陸製造業正在積極適應全球市場變化，推出一系列滿足消費者多樣化需求的產品。

常駐越南的跨境電商從業者武昆說，大陸企業出海優勢很大，供應鏈韌性很強，價格也能打下來。但關鍵問題在於，很多企業對本地用戶的真實需求摸得不夠透徹。一直以來我們是有什麼就賣什麼，什麼東西便宜就賣什麼，很少站在當地消費者的角度挖掘真實的需求。

時尚產業獨立分析師、上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄認為，大陸商家製造了曬黑的焦慮感。出海只是看起來很猛，本質上意味著大陸低價產品的「內卷」延伸到國外。

在中國生態學會城市生態學專業委員會秘書長李迪華看來，從人性化角度出發，這更考驗大陸企業在海外的商業策略和本地化方式。

消費者 防曬

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