豫台經貿會 聚焦智慧裝備合作

8月27日，2024豫台經貿洽談會暨兩岸智慧裝備製造對接活動在鄭州開幕。320多名海峽兩岸嘉賓匯聚一堂，聚焦「融入新發展格局推動高品質發展」主題，共商豫台經貿合作，共促兩岸融合發展。

大陸國台辦副主任仇開明致詞指出，大陸將深入貫徹二十屆三中全會精神，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞率先分享中國式現代化發展機遇。

他表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，民進黨頑固堅持台獨立場，嚴重破壞台海和平，損害同胞福祉。大陸要通過依法嚴懲台獨犯罪，讓廣大台灣同胞安享兩岸發展的和平紅利。希望廣大同胞堅持九二共識，旗幟鮮明反對台獨分裂，與大陸同胞攜手共創兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興的美好未來。

河南省省長王凱表示，河南堅持以製造業高品質發展為主攻方向，加快構建以「7+28+N」先進製造業鏈群為支撐的現代化產業體系，製造業強省建設邁出堅實步伐。經過多年發展，豫台合作站上了新的起點、面臨著新的形勢，要不斷向新的領域拓展、向新的賽道邁進。要聚焦製造業高端化智慧化發展，深化電子資訊、積體電路、農機裝備等領域合作。聚焦製造業數位化綠色化協同轉型發展，支援企業運用數位技術賦能綠色轉型。

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍指出，兩岸企業家要牢牢把握歷史機遇、乘勢而上，緊緊圍繞產業融合、順勢而為，充分發揮互補優勢、聚勢而成，推動兩岸交流合作向更寬領域、更深層次拓展，攜手壯大中

華民族經濟。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆表示，兩岸企業家峰會台灣方面將繼續發揮橋梁紐帶作用，大力推介河南承載兩岸智慧裝備製造產業合作專案的獨特優勢，支援和帶動更多台商台企來到河南參觀考察，共用發展機遇、加強產業合作，積極參與中國式現代化建設河南實踐，促進兩岸智慧裝備製造產業高品質發展，攜手推動豫台合作再上新台階。

開幕式上還舉行了簽約儀式。豫台經貿洽談會是河南對外開放、開展對台經貿交流的重要品牌項目。自2009年開辦以來，已經先後舉辦15屆。

本屆活動持續至8月29日，將舉辦兩岸經貿合作專題報告會、兩岸智慧裝備製造交流會、專項對接活動、兩岸青年企業家圓桌對話、兩岸相關產業推介會、參觀考察等系列活動，推動豫台經貿合作再上新台階。