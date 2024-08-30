重慶「夜經濟」占整體消費六成 商機驚人

重慶市九龍坡區，氣溫近40攝氏度。結束一天工作的沈祁來到此處，喝著奶茶放鬆心情。

新華社報導，「只要下了班，我都會和朋友或同事去酒吧小酌一杯，或是來這裡看看演出，就能滿血復活。」沈祁說，雖然這幾天的演出因為高溫暫時取消，但大家還是習慣性地來附近逛逛。

面對白天的高溫，像沈祁一樣習慣「晝伏夜出」的重慶市民還有很多。他們來到江邊，走進防空洞，步入酒吧咖啡館，「鬆弛」地享受著豐富的夜生活，也讓「夜經濟」在這座大陸西部火爐城市持續升溫。

數據顯示，重慶市2023年社會消費品零售總額實現15130.25億元人民幣，有60%的消費發生在夜間，連續四年蟬聯「中國十大夜經濟影響力城市」榜首。截至2024年上半年，重慶市江北區夜市街區入駐商家超過15000家，夜間經濟規模約450億元。

夜幕降臨，洪崖洞江邊的火鍋店燈火通明，連日高溫並未讓重慶市民遠離熱氣騰騰的火鍋。人們圍坐在露天桌前，朵頤熱辣滾燙的火鍋，靜觀江面船隻和燈火。

「配著冰爽啤酒和清涼江風，哪怕溫度沒有徹底降下來，哪怕還是汗流浹背，也是一種酣暢淋漓的享受，這就是重慶人的鬆弛感。」市民張遠昊說。

除了夜市和夜宵的「煙火氣」，重慶「夜經濟」還湧現出各種以體驗消費為主的休閒娛樂。以餐飲、購物為主的夜市，不斷向融合文化、旅遊、娛樂等多種業態的夜間文旅消費集聚區轉變，吸引著越來越多「鬆弛」的重慶市民。

與九街一街之隔，北倉文創街區有別樣風景。有人圍爐煮茶愜意長談，有人在攝影展流連駐足，還有人沉浸式體驗繪畫…在一間24小時營業的圖書館裡，許多年輕人在燈光下安靜地讀書。不同夜間經濟業態之間的互補互促，讓重慶市民有了更多充滿「鬆弛感」的生活方式。