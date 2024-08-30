A股「三桶油」 上半年合賺2千億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著中國海洋石油有限公司（下稱中海油）28日披露半年報，中國A股「三桶油」今年上半年業績全部出爐，合計實現淨利潤逾2000億元（人民幣，下同），日賺逾11億元。

中新社報導，其中，中海油2024年上半年實現營業收入約2267.7億元，同比增長18％；實現歸屬於母公司股東的淨利潤約797.31億元，同比增長25%。

中國石油天然氣股份有限公司（下稱中石油）上半年實現營業收入約1.55萬億元，同比增長5%；實現歸母淨利潤約886.11億元，同比增長3.9%。中國石油化工股份有限公司（下稱中石化）上半年實現營業收入約1.58兆元，同比下降1.1%；實現歸母淨利潤約357億元，同比增長1.7%。 　

針對上半年的業績表現，中海油表示，今年上半年，全球經濟增長分化，中國大陸經濟延續回升向好態勢。國際油價寬幅震盪，布倫特原油均價同比增幅達4.4%。面對複雜多變的外部環境，公司圍繞高質量發展，大力實施增儲上產，堅定科技創新發展，推動新能源融合發展，堅持提質降本增效，生產經營業績再創歷史同期最好水平。

中石油表示，2024年上半年，全球石油市場需求回暖、供應偏緊，加上地緣政治影響，國際原油價格總體呈上行走勢，均價比上年同期有所增長；大陸國內成品油市場需求放緩，天然氣市場需求持續快速增長。公司堅持穩中求進工作總基調，經營效益實現穩定增長，再創歷史同期新高，財務狀況健康良好。

中石化表示，上半年，國際油價高位寬幅震盪，市場供需矛盾依然突出。公司進一步強化生產經營一體協同優化，強化成本費用管控。各方面工作取得積極進展，經營業績保持穩定。上半年，公司主營業務收入同比下降，主要歸因於部分石油石化產品銷量下降。

均價 業績 油價

延伸閱讀

國際油價連二黑 金價收跌仍守在2,500美元之上

市場關注美國庫存 國際油價震盪走低

市場消化利比亞停止出口石油消息 國際價油價回落

埃克森美孚警告…貿然減少石油投資 恐引爆石油震撼、油價暴漲三倍

相關新聞

《黑神話：悟空》爆紅！梁文傑喊「想去買來玩」：若通過程序陸委會並無意見

大陸首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」本月20日全球同步發售後，引起熱議，但台灣遊戲平台PSN未開賣，數發部日前表示，送件...

升破7.10關口！在岸、離岸人民幣雙雙升值 今年新高

人民幣對美元匯率29日在岸及離岸在進入夜盤交易時間後升破7.10關口，這是今年以來首次升破這一關口。

陸地理資訊業 產值達8千億人民幣

2024中國地理信息產業大會28日在雲南昆明開幕。會上發布的中國地理信息產業發展報告（2024）顯示，2023年大陸地理...

A股「三桶油」 上半年合賺2千億人民幣

隨著中國海洋石油有限公司（下稱中海油）28日披露半年報，中國A股「三桶油」今年上半年業績全部出爐，合計實現淨利潤逾200...

陸避暑商品出口 喜中帶憂

當下全球多地極端天氣頻現，風靡中國大陸市場的各式防曬避暑神器正走紅海外。但中國大陸清涼產業能否闖出一片新天地，仍存在較大...

重慶「夜經濟」占整體消費六成 商機驚人

重慶市九龍坡區，氣溫近40攝氏度。結束一天工作的沈祁來到此處，喝著奶茶放鬆心情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。