A股「三桶油」 上半年合賺2千億人民幣
隨著中國海洋石油有限公司（下稱中海油）28日披露半年報，中國A股「三桶油」今年上半年業績全部出爐，合計實現淨利潤逾2000億元（人民幣，下同），日賺逾11億元。
中新社報導，其中，中海油2024年上半年實現營業收入約2267.7億元，同比增長18％；實現歸屬於母公司股東的淨利潤約797.31億元，同比增長25%。
中國石油天然氣股份有限公司（下稱中石油）上半年實現營業收入約1.55萬億元，同比增長5%；實現歸母淨利潤約886.11億元，同比增長3.9%。中國石油化工股份有限公司（下稱中石化）上半年實現營業收入約1.58兆元，同比下降1.1%；實現歸母淨利潤約357億元，同比增長1.7%。
針對上半年的業績表現，中海油表示，今年上半年，全球經濟增長分化，中國大陸經濟延續回升向好態勢。國際油價寬幅震盪，布倫特原油均價同比增幅達4.4%。面對複雜多變的外部環境，公司圍繞高質量發展，大力實施增儲上產，堅定科技創新發展，推動新能源融合發展，堅持提質降本增效，生產經營業績再創歷史同期最好水平。
中石油表示，2024年上半年，全球石油市場需求回暖、供應偏緊，加上地緣政治影響，國際原油價格總體呈上行走勢，均價比上年同期有所增長；大陸國內成品油市場需求放緩，天然氣市場需求持續快速增長。公司堅持穩中求進工作總基調，經營效益實現穩定增長，再創歷史同期新高，財務狀況健康良好。
中石化表示，上半年，國際油價高位寬幅震盪，市場供需矛盾依然突出。公司進一步強化生產經營一體協同優化，強化成本費用管控。各方面工作取得積極進展，經營業績保持穩定。上半年，公司主營業務收入同比下降，主要歸因於部分石油石化產品銷量下降。
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