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香港房價 探八年低點

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
香港差餉物業估價署公布最新數據顯示，今年7月私人住宅售價指數296.8點，月跌1.88%，是去年11月後最大單月跌幅，已連續三個月下挫，同時該指數顯示香港房價來到2016年9月後的近八年最低。 （中新社）
香港差餉物業估價署公布最新數據顯示，今年7月私人住宅售價指數296.8點，月跌1.88%，是去年11月後最大單月跌幅，已連續三個月下挫，同時該指數顯示香港房價來到2016年9月後的近八年最低。 （中新社）

香港差餉物業估價署公布最新數據顯示，今年7月私人住宅售價指數296.8點，月跌1.88%，是去年11月後最大單月跌幅，已連續三個月下挫，同時該指數顯示香港房價來到2016年9月後的近八年最低。

今年前七個月，該指數已下跌約4.66%。反觀私人住宅租金持續上升，今年7月私宅租金指數194.1點，月漲1.09%，已連漲五個月，來到2019年9月後的近五年高點。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港房市「撤辣」（取消房市調控政策）後三個多月，由於缺乏利多消息，加上經濟復甦不如理想，香港房市陷入低潮，顯示撤辣後的亢奮情緒已逐漸減退。

陳永傑認為，近期傳香港本地銀行收緊房貸，加上房市跌勢持續，正所謂「寧買當頭起，莫買當頭跌」，不少大陸客戶都與香港本地人心態一樣，覺得「晚買更便宜」而延遲入市計畫。現在市場都在等待美國聯準會啟動降息，觀望氣氛愈趨濃厚，買家入市態度非常審慎。相信如果正式降息後，積累的購買力將會釋放，房市氣氛將會反彈。

觀望的不僅是買家，還有香港本地開發商，選擇將旗下新建案「轉賣為租」，例如，恒基地產旗下位於紅磡的BAKER CIRCLE第1期DOVER。

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