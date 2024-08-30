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瑞銀下調 大陸今明年GDP預測

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
瑞銀報告指出，預估大陸房地產活動疲軟對整體經濟的拖累將超過之前預期。 （新華社）
瑞銀報告指出，預估大陸房地產活動疲軟對整體經濟的拖累將超過之前預期。 （新華社）

瑞銀最新報告下修中國大陸今年及明年國內生產毛額（GDP）年增率分別至4.6%及4%（先前預估值分別為4.9％及4.6％），主因大陸房地產市場下滑程度比預期更為嚴重，而且尚未出現見底跡象。

瑞銀經濟學家汪濤在報告中表示，預估房地產活動疲軟對整體經濟的拖累將超過之前預期，儘管大陸從2022年底開始給房地產市場鬆綁，包括降低首付比率要求，下調抵押貸款利率和減少購房限制，但這些措施的實施一直較為緩慢，而且影響有限。

汪濤指出，近年來大陸房地產供需基本面發生變化，在家庭收入成長乏力的情況下，市場信心不足，房屋庫存居高不下，去庫存化實施緩慢，下調對房地產業的展望，預計新屋開工要到2026年年中才能觸底反彈。

事實上，中國大陸不動產低迷情況幾乎沒有任何反轉跡象。7月新房銷售量較去年同期大減近20%，新房價格年度減幅也是九年來最大。至於新屋開工數量持續下降，降幅約20%。過去兩年期間，房地產危機拖累就業市場，還有消費以及家庭財富的各個面向。

經濟專家認為，北京政府今年5%的成長目標幾乎不可能實現。因為政策制定缺乏明確性以及連貫性。另外，就算要解決問題而採取的措施，也是臨時且猶豫不決的。

有幾家大型經營消費者用品的陸企在8月陸續公布不佳的財報，市場臆測，中國大陸今年可能無法實現5%的經濟成長目標。再者，房地產的問題也沒有徹底解決。

中國大陸上一次GDP未能達標是在2022年，當時，主要是受到抗疫的封鎖所致。瑞銀認為，中國大陸房地產孱弱，對整體經濟成長的拖累，將比之前預期來得更嚴重，包括家庭消費等。

房地產

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