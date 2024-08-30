快訊

京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京、應曉薇、吳順民羈押禁見

大陸：積極安全發展核電

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸正加快發展核能發電，圖為今年7月28日，福建寧德核電站5號機組核島澆築第一罐混凝土。 （中新社）
大陸正加快發展核能發電，圖為今年7月28日，福建寧德核電站5號機組核島澆築第一罐混凝土。 （中新社）

大陸國務院新聞辦公室昨（29）日發布「中國的能源轉型」白皮書指出，大陸過去十年除了主動推進能源轉型，亦為全球作出相應貢獻，已制定中長期發展規劃，爭取2060年前實現碳中和。其中，受到關注的是，白皮書提到要積極安全有序發展核電，大陸核准在運和在建的核電機組總裝機容量已是世界第一。

能源議題近年成為全球焦點，各國提倡低碳綠色發展。大陸國新辦發布全長約1.9萬字、共六章的「中國的能源轉型」白皮書，指出過去十年，大陸從多方面主動推進能源轉型，去年清潔能源發電量已達到約3.8兆千瓦時，占總發電量近四成，比2013年提高了15個百分點左右，期望在2035年廣泛形成能源綠色生產和消費方式。

白皮書提到，大陸能源轉型支撐了經濟社會的高質量發展。十年來，能源領域固定資產投資累計大約人民幣39兆元，大概每年平均將近人民幣4兆元，一次能源的生產能力增長了35%，有力支撐中國經濟社會平穩健康發展。建立起完備的能源裝備製造業產業鏈，從新能源、水電、核電、輸變電、新型儲能等領域技術創新不斷加快，推動清潔能源產業成長為現代化產業體系的新支柱。

大陸國家能源局局長章建華說，核電確實是清潔、低碳、高效的優質能源，在電力系統是重要的基荷電源。發展核電對保障能源安全、推動能源綠色低碳轉型、助力實現碳達峰碳中和這個目標具有重要意義。

章建華說，到目前為止，大陸核准在運和在建的核電機組一共有102台，總的裝機容量是1億1,313萬千瓦。目前在運的機組只有56台，裝機容量是5,808萬千瓦，已經核准的包括已經在建設過程中的機組現在有46台，裝機容量是5,505萬千瓦。所以，在運和在建加起來就是世界第一。

章建華指出，近年來，大陸在運核電機組保持著多發滿發的狀態，充分發揮了基荷電源的支撐作用，整個裝機發出的電量接近5%。

低碳 核電 綠色

延伸閱讀

大陸2023年統計公報出爐 平均預期壽命增至78.6歲

彭博：荷蘭政府擬對ASML大陸業務 祭出更多限制

「台灣」成焦點！蘇利文訪陸會張又俠、習近平 學者：中美強化共管風險

握手畫面曝光！習近平會蘇利文 央視：美提無意將台灣作為遏制陸工具

相關新聞

「黑神話：悟空」來台遭卡？ 陸委會：沒人申請

大陸首款３Ａ單機遊戲「黑神話：悟空」本月廿日全球同步發售後，銷售暢旺引起熱議，但台灣遊戲平台ＰＳＮ未開賣，數發部日前表示...

陸房市不振 瑞銀再砍GDP預測

大陸經濟復甦始終無起色，瑞士銀行（ＵＢＳ）最近再度下修中國大陸的成長預估值。瑞銀表示，修正後的大陸二○二四年經濟增長（Ｇ...

香港房價連跌3月 破8年低點

香港差餉物業估價署公布最新數據顯示，今年七月私人住宅售價指數二九六點八點，月跌百分之一點八八，是去年十一月後最大單月跌幅...

陸化解地方債 要求「砸鍋賣鐵」

大陸各地方政府財政收入大減，債務風險陡升。重慶市璧山區人民政府辦公室日前下發「關於成立重慶市璧山區『砸鍋賣鐵』工作專班的...

陸地理資訊業 產值達8千億人民幣

2024中國地理信息產業大會28日在雲南昆明開幕。會上發布的中國地理信息產業發展報告（2024）顯示，2023年大陸地理...

A股「三桶油」 上半年合賺2千億人民幣

隨著中國海洋石油有限公司（下稱中海油）28日披露半年報，中國A股「三桶油」今年上半年業績全部出爐，合計實現淨利潤逾200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。