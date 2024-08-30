大陸：積極安全發展核電

大陸國務院新聞辦公室昨（29）日發布「中國的能源轉型」白皮書指出，大陸過去十年除了主動推進能源轉型，亦為全球作出相應貢獻，已制定中長期發展規劃，爭取2060年前實現碳中和。其中，受到關注的是，白皮書提到要積極安全有序發展核電，大陸核准在運和在建的核電機組總裝機容量已是世界第一。

能源議題近年成為全球焦點，各國提倡低碳、綠色發展。大陸國新辦發布全長約1.9萬字、共六章的「中國的能源轉型」白皮書，指出過去十年，大陸從多方面主動推進能源轉型，去年清潔能源發電量已達到約3.8兆千瓦時，占總發電量近四成，比2013年提高了15個百分點左右，期望在2035年廣泛形成能源綠色生產和消費方式。

白皮書提到，大陸能源轉型支撐了經濟社會的高質量發展。十年來，能源領域固定資產投資累計大約人民幣39兆元，大概每年平均將近人民幣4兆元，一次能源的生產能力增長了35%，有力支撐中國經濟社會平穩健康發展。建立起完備的能源裝備製造業產業鏈，從新能源、水電、核電、輸變電、新型儲能等領域技術創新不斷加快，推動清潔能源產業成長為現代化產業體系的新支柱。

大陸國家能源局局長章建華說，核電確實是清潔、低碳、高效的優質能源，在電力系統是重要的基荷電源。發展核電對保障能源安全、推動能源綠色低碳轉型、助力實現碳達峰碳中和這個目標具有重要意義。

章建華說，到目前為止，大陸核准在運和在建的核電機組一共有102台，總的裝機容量是1億1,313萬千瓦。目前在運的機組只有56台，裝機容量是5,808萬千瓦，已經核准的包括已經在建設過程中的機組現在有46台，裝機容量是5,505萬千瓦。所以，在運和在建加起來就是世界第一。

章建華指出，近年來，大陸在運核電機組保持著多發滿發的狀態，充分發揮了基荷電源的支撐作用，整個裝機發出的電量接近5%。