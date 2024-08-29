升破7.10關口！在岸、離岸人民幣雙雙升值 今年新高

人民幣對美元匯率29日在岸及離岸在進入夜盤交易時間後升破7.10關口，這是今年以來首次升破這一關口。

截至發稿，人民幣對美元即期匯率最高升至7.0905，來到今年新高，較前一交易日上漲超過300基點，單日升值近0.5%。人民幣對美元即期匯率16時30分收盤報7.1102，較上一交易日上漲158個基點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率29日升破7.09關口，截至發稿，盤中最高升至7.0873，較前一交易日升值超過450點，創下8月5日以來的新高。

人民幣對美元匯率飆升的同時，美元指數並未走弱。截至發稿，8月29日美元指數單日上漲0.11%。

另外，人民幣對美元官方中間價報7.1299，較上一交易日貶值83個基點。