大陸央行出手！買入人民幣4000億 離岸人民幣兌美元一度升破7.09

中國人民銀行（央行）下午宣布從公開市場買入人民幣4000億元（約新台幣1兆8000億元）的特別國債後，離岸人民幣兌美元匯率應聲大漲，一度升破7.09元關卡。

綜合新浪財經等陸媒，因為美元指數下跌，人民幣兌美元匯率今天持續上漲。離岸人民幣兌美元開盤後上漲逾300點，一度升破7.10關卡；在岸人民幣兌美元下午收盤報7.1102，較上一交易日上漲158點。

中國人民銀行網站下午5時發布，29日以數量招標方式進行了公開市場業務現券買斷交易，從公開市場業務一級交易商買入4000億元特別國債，其中為期10年的「24續作特別國債01」買入3000億元，為期15年的「24續作特別國債02」買入1000億元。

消息一出，離岸人民幣兌美元匯率應聲大漲逾200點，一度升破7.09關卡，最高來到7.0866。截至下午6時報7.0911，單日大漲逾400點。

中國房市、股市不佳，今年發行國債遭到市場瘋搶避險。中國人民銀行7月1日宣布將展開國債借入賣出操作，試圖降溫。

人行今天買進4000億元特別國債，預料將會在二級市場賣出，持續做空債市，打壓市場對經濟看空的情緒。

人民幣中間價今天報1美元兌人民幣7.1299元。