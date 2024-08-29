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整體經營穩健 華為2024上半年銷售收入增34.3%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
華為29日發布2024年上半年經營業績，整體經營穩健。（路透）
華為29日發布2024年上半年經營業績，整體經營穩健。（路透）

華為29日發布2024年上半年經營業績，整體經營穩健，結果符合預期。上半年，公司實現銷售收入人民幣4,175億元，年增34.3%，淨利潤率13.2%。

華為輪值董事長徐直軍表示，集團整體經營情況符合預期，將貫徹全流程高質量的公司戰略，持續強化產業組合，增強發展韌性，建設繁榮產業生態，為客戶貢獻更有競爭力的產品和解決方案。

根據每經網報導，2024年以來，華為旗下智慧手機銷量持續增長。市場研究機構TechInsights數據顯示，2024年第二季度，華為全球智慧手機出貨量年增49%，達1,160萬台。同時，由於Mate、Pura系列等高端機型佔比較大，批發平均售價（ASP）和批發收入均創歷史新高。其中，中國市場仍然是華為主要市場，佔其全球智慧手機出貨量的89%。

此外，根據新浪科技，華為旗艦手機Mate 70預計會在今年11月左右發布。Mate 70系列採用側邊指紋+3D人臉識別雙重解鎖方案。系統方面，華為Mate 70系列將首發HarmonyOS NEXT系統，該系統可以理解為純血版鴻蒙，同時搭載新一代麒麟處理器。預計又將掀起一波購買潮。

客戶 競爭力 華為

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